طريقة إعداد وتحضير دجاج بالكاتشب (اكل صيني)

القاهرة - لايف ستايل المكونات صدر دجاجه كامل متقطع قطع

شرائح رفيعه من البصل والفلفل الالوان والفلفل الاخضر والجزر

١/٣كوب سكر

١/٤كوب كاتشاب

١/٤كوب خل

١/٤كوب ماء مذاب فيه معلقتين صغار من النشا

معلقة ثوم باودر الطريقة تخلط قطع الدجاج فى معلقتين من النشا

مضاف اليهم ملح وفلفل اسمر

ويتم تحميرهم فى زيت بسيط حتى تأخذ قطع الدجاج لون ذهبى وتحمر شرائح البصل والفلفل الالوان والفلفل الاخضر فى نفس الزيت الذى تم تحمير الدجاج فية حتى يتم تشويحهم جيدا ونضع عليهم قطع الدجاج ويتم استخدام طاسة اخرى يوضع بها السكر والكاتشب والخل والثوم الباودر حتى يذوب السكر جيدا ثم يوضع الماء المذاب فية النشا ويتم التقليب الى ان يثقل القوام ويصب الخليط على قطع الدجاج والخضار ويتم تقليبهم مع بعض تقدم مع مكرونه بالهناء والشفاء قد يهمك أيضا:طريقة اعداد وتحضير مكرونة نجريسكو بالدجاج طريقة اعداد وتحضير مكرونة مع الدجاج الحار والطماطم

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