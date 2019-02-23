شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب شحوب الوجه كثيرة.. أبرزها فقر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شحوب الوجه من الأعراض المرضية المزعجة التى يعانى منها البعض، ووفقا لتقرير نشر بموقعhealthline الطبى فإن الشحوب عبارة عن ذبول واصفرار بالبشرة، وتجد الوجه غير نضر ولا تشعر بحيويته، فيعطيك مظهرا ذابلا، أو مريضا.



اسباب شحوب الوجه

أسباب شحوب الوجه كثيرة

ووفقا للتقرير فإن أبرز أسباب شحوب الوجه والبشرة يكمن فى ضعف تدفق الدماء للوجه، وانخفاض الخلايا الحمراء الدموية ما يجعل المظهر النهائى للوجه ذابلا، ومن أبرز أسباب شحوب الوجه أن يكون المريض يعانى من فقر الدم الذى يتسبب فى قلة إنتاج الخلايا الحمراء بالدم، وقد يكون السبب فقر الدم الشديد وحاد نتيجة النزيف الداخلى الشديد أو الجراحات أو الفقد الشديد للدماء وكميات كبيرة منها.



اسباب شحوب الوجه 4

أسباب شحوب الوجه

ومن أبرز أسباب شحوب الوجه أن يعانى المريض فقرا دمويا عاديا ومزمنا وشائعا، ذلك الذى ينتج عن انخفاض فى فيتامين ب 12 أو فى الحديد، وكذلك الإصابة بمشكلات الفشل الكلوى أو مشكلات الغدة الدرقية من جهة قصورها، بعض أنواع الأورام السرطانية قد تكون سببا أيضا فى الإصابة بالشحوب نتيجة فقر الدم.

ومن أبرز أسباب شحوب الوجه أيضا أن يعانى المريض من التعرض للبرد الشديد، أو ضعف التعرض لأشعة الشمس، أو الإصابة بعدوى مجرى الدم، ويمكن للعامل النفسى والتعرض للخوف الشديد أيضا أن يكون سببا فى الشحوب الذى يظهر على الوجه بشكل عام.



اسباب شحوب الوجه

وينصح بضرورة ألا يهمل الشخص ملاحظة وعلاج شحوب الوجه، فهذا الشحوب يعانى منه الكثير من الأشخاص ويكشف مشكلات صحية كثيرة، خاصة إذا ترافق مع بعض الأعراض الأخرى كآلام البطن الشديدة، والإغماء والحمى وارتفاع درجة الحرارة، فضلا عن التقيؤ المدمم، فهى من الحالات التى ترافق الشحوب وتحتاج للرعاية الطبية الفورية من خلال الطوارئ بشكل سريع، فضلا عن بعض الأعراض الأخرى الخطيرة كأوجاع الصدر والضيق فى التنفس، وبرودة فى الساقين واليدين، فضلا عن التعب والإرهاق الشديد ومشكلات فى التنفس، فكلها أعراض تحتاج لعناية طبية سريعة وفورية.