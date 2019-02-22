شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. ليه بتختلف ألوان الشعر من شخص لآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لماذا خصلات شعرك حالكة السواد، فى حين أن صديقك شعره بنى، ولماذا يتمتع شخص آخر بشعر أحمر أو أصفر؟!، هذه الإجابة يوضحها تقرير نشر بموقع sciencing الذى أوضح أن هناك أسبابا حقيقية تجعل هناك درجات وألوان مختلفة من الشعر، ويختلف الشعر من شخص لآخر وفقا للانتقاء الجنسى، هذا الانتقاء يتحكم فى التطور والملامح دون شك، فهذا الانتقاء قوى يعمل على جلب لون معين للشعره دون غيره.



الشعر

يتحدد لون الشعر بشكل عام من خلال الصبغات التى تعرف فى الإنسان بالميلانين والفيوميلانين، وهى عبارة عن صبغات أو تلونات، وهى المسئولة عن لون الشعره ذاتها، وحسب درجات وكميات الميلانين فى الشعر تتحدد درجة لونه، الوراثة والعوامل الجينية أيضا تتحكم فى طبيعة اللون يتمتع به شخص ما، ففى العلاقات الجينية المهيمنة يتمتع الطفل بصفات مختلطة من الأم والأب معا، وبالتالى يتشكل لون شعر وقوام وطبيعة ثقل أو ضعف الشعرة.



الشعر

وفسر التقرير أيضا سبب تغير لون الشعر إلى الأبيض عند التقدم فى السن، فمع الشيخوخة والتقدم فى السن يبدأ الشعر أو بصيلاته فى وقف إنتاج الميلانين المهم ما يقلل تدريجيا من ك الخلايا الصبغية، وبالتالى يفقد الشعر لونه الأساسى أيا كان ويبدأ فى ظهور الشعر الأبيض.