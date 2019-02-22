شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تحذر: معظم المواد الكيميائية المستخدمة فى واقى الشمس قد يتم حظرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" اليوم أن معظم المواد الكيميائية المستخدمة فى الوقاية من أشعة الشمس قد يتم حظرها فى الولايات المتحدة.

وقالت "FDA" عبر موقعها الرسمى إن اثنين من المكونات الستة عشر الرئيسية المستخدمة فى منتجات أشعة الشمس آمنة، لكن بالنسبة للبقية، الأمر غير واضح.

واعتبرت FDA مادتين أخريينPABA و salolylateغير آمنتين، وطلبت الهيئات التنظيمية المزيد من المعلومات عن الـ 12 مادة المتبقية، لتحسين سلامة وجودة المنتجات الواقية من الشمس.

واقترحت الهيئة الأمريكية أنه من بين 16 من المكونات المستخدمة حاليا، فإن اثنين فقط - "أكسيد الزنك" و"ثانى أكسيد التيتانيوم" - تعتبر آمنة وفعالة استنادا إلى البيانات المتاحة.

وفى نوفمبر 2016، أصدرت إدارة الأغذية والأدوية FDA توجيهات تفصيلية حول البيانات التي يحتاجها صناع الواقيات الشمسية التى لا تحتاج إلى وصفة طبية، وذلك لإثبات أن المكونات فى المنتجات آمنة وفعالة.

وأضاف "سكوت فابر" من EWG "مجموعة العمل البيئى" بعد إعلان إدارة الأغذية والأدوية: "نتوقع أن تقوم العديد من الشركات بإعادة الصياغة بسرعة لتجنب تلك المكونات التى تعتبرها الـ FDA غير آمنة أو التى لا تتوفر لها بيانات كافية لإثبات سلامتها".