الملا يكشف أسرار علاج مرض بطانة الرحم المهاجرة

كشف الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب والمناظير النسائية عن طرق علاج مرض بطانة الرحم المهاجرة.

وقال الملا خلال حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل"، يعتبر مرض بطانة الرحم المهاجرة من الأمراض الشائعة، ويؤدي إلى زيادة تفاقم مشكلة العقم.

وتصاب السيدات غالبا بمرض بطانة الرحم، في مرحلة الخصوبة ويعد من أهم أسباب حالات العقم لدى النساء حيث يمثل ما بين 30% : 40 % من أسباب حالات العقم لدي السيدات.

وأشار الدكتور أحمد عاصم الملا بشأن كيفية علاجه، إلى أن علاج بطانة الرحم المهاجرة، يكون وفقًا لحالة المريضة وتشمل هذه الطرق الأدوية والعلاج الهرموني ومناظير البطن والحقن المجهري والعمليات الجراحية.

وأضاف أنه يمكن أن يتم باستخدام المنظار الرحمي، بهدف إزالة أنسجة بطانة الرحم المهاجرة مع الحفاظ على الرحم والمبيضين ما يزيد فرص الحمل، وقد تكون الجراحة مناسبة بالنسبة لمن تعاني من الآلام الشديدة الناتجة ولكن قد يعود الألم والمرض مرة أخرى، وفي بعض الأوقات وخاصة عند تأخر الحمل والرغبة في الإنجاب يكون الحل الأفضل والأسرع في اللجوء إلى طرق المساعدة على الإنجاب كتنشيط المبايض والتلقيح الصناعي والإخصاب المجهري.

وأكد أن الاكتشاف المبكر للمرض والوعي بكيفية التعامل معه يساعد على الشفاء، كما يساعد اختيار الوسيلة المناسبة للعلاج على عدم تأخر الحمل في حال الرغبة في الإنجاب.

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