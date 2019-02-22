كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 فبراير 2019 01:33 مساءً - يعد المشمش أحد أنواع الفاكهة اللذيذة والمهمة لنمو الأطفال، فهو يتميز بمحتواه العالي من العناصر الغذائية والفيتامينات والألياف اللازمة للجسم، لذا ينصح بتقديمه لطفلك سواءً عن طريق تناوله طازج كما هو أو مجفف أو حتى عصير.

التقت "الخليج 365 نت" بأخصائية التغذية العلاجية والسمنة د. فيفيان محمد وهبي لتحدثنا أكثر عن فوائد المشمش للأطفال.

• من أهم فوائد المشمش للأطفال:

1. غني بالألياف مثل البكتين والسليلوز الذي يسهل عملية الهضم ويحمي من الإمساك.

2. غني بالحديد فيعتبر غذاء مثالي لفقر الدم ونقص الحديد.

3. غني بالمغنسيوم والبوتاسيوم الذي يحسّن أداء الدماغ ويساعد على نموه.

4. غني بالبيتا كاروتين وفيتامين أ الذي يحمي شبكة العين وصحتها.

5. غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تحمي من الأمراض وتحافظ على الجلد.

6. يحتوي على البوتاسيوم الذي يسيطر على ضغط الدم.

7. غني بالزيوت العطرية التي تُحسّن صحة جلد لطفل الحساس.

8. غني بالكالسيوم المهم لنمو عظام الطفل.

9. غني بفيتامين ب١ و ب ٢ الذي يساعد عَلى تقوية الأعصاب.



• متى يمكن تقديم المشمش للطفل؟

1. يمكن أن يتناول الطفل المشمش طازج أو مجفف بعد عمر الـ ٦ أشهر لأنه يقوي جهازه الهضمي ويحميه من مشاكل الإمساك، فـ لونه البرتقالي غني بالكاروتين الذي يحتوي على المواد المضادة للأكسدة، واللايكوبن الذي يساعد على طرد السموم، كما أنه مصدر غني بالسكر والفركتوز الطبيعي والجلوكوز والمالبورو وفيتامينات سي، ب، أ، ك، والمعادن والكالسيوم والصوديوم والألياف.

2. يمكن تقديمه كعصير مشمش أو طهيه على النار مع الأرز وتقديمه كوجبة مشبعة للطفل، كما أنه يُعتبر وجبة خفيفة صحية للأطفال بعد عمر السنة عند تناوله مجفف أو طازج.