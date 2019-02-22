شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات طبيعية سريعة وفعالة للسعال الجاف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
على الرغم من أهمية السعال لتنظيف مجرى التنفس من الجراثيم، إلا أن السعال الجاف يسبب خدوشاً وجروحاً، ويعيق الاستغراق في النوم، إلى جانب أنه وسيلة لنشر العدوى إذا لم تتم تغطية الفم جيداً. لكن يمكنك التغلب سريعاً على السعال الجاف بهذه الطرق الطبيعية، وفي الوقت نفسه إخراج البلغم العالق داخل الرئتين:
عصير البصل. أفضل طريقة لعلاج السعال الجاف هي تناول عصير البصل. ولتستطيع تناوله افرم البصل جيداً، ثم اعصره، واخلط العصير مع العسل لمدة 3 ساعات، ثم تناوله مرتين في اليوم، وستجد نتيجة رائعة.
الزنجبيل. أفضل مضاد حيوي نباتي هو الزنجبيل، وهو علاج فعّال للسعال الجاف إذا تم فرمه جيداً، وخلط الزنجبيل المفروم مع كمية مساوية من الفلفل الأسود والسكر، وإضافة القليل من الزبدة أو السمن إليه ليسهل بلعه، وأكله.
الكركم. ثاني المضادات الحيوية النباتية هو الكركم، ويمكنك إعداد شاي الكركم بعد غليه، وخلطه مع بعض الحليب والعسل يكون مستساغاً.
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