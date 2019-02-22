شكرا لقرائتكم خبر عن عشان مايعيطش.. غاز الضحك لعلاج خوف الأطفال من طبيب الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر أكسيد النيتروز المعروف بغاز الضحك واحد من أخف أشكال المهدئات التى يستخدمها بعض اطباء الاسنان فى العيادات لتهدئة الاطفال والحد من التوتر والقلق اثناء الفحص، كما انه لا يشعر الطفل بالألم.



غاز

وحسب ما ذكره موقع medicinesforchildrenفأن اكسيد النيتروز هو غاز يأتى فى علبة معدنية ويخلط مع الأكسجين ويجب أن يبدأ الطفل بالتنفس فى أكسيد النيتروز قبل بضع دقائق من بدء العملية مثل ما يتم التعامل مع البنج ، ولا بد ان يقوم بإعطائه للطفل طبيب متخصص .

يستطيع الطفل ان يتنفس الغاز عن طريق قناع وجه خاص ، واذا لاحظت على الطفل النعاس الشديد فإن من المحتمل أن يكون استنشق كمية كبيرة من الغاز.



غاز الضحك

يبدأ اكسيد النيتروز بتخفيف الألم فى غصون دقائق من بداية العملية، ومن خلالها يستطيع الطبيب أن يقوم بعمله ويفحص الطفل أو يجرى العملية التى يحتاجها دون توتر أو قلق، وقد اثبتت الدراسات ان اكسيد النيتروز آمن على الأطفال وليس عليه أى ضرر، ولكن قد تظهر بعض الآثار الجانبية ومنها (الغثيان والقئ، الصداع،الدوخة والدوار)، وقد تختفى هذه الاعراض بعد التوقف عن استنشاق الغاز .

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