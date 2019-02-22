الهواري تؤكد أن هناك فوائد لزراعة شعر اللحية للرجال

كشفت الدكتورة شيماء الهوارى إستشاري التجميل والليزر أن عمليات زراعة الشعر من أهم عمليات التجميل فى مصر بعدما أثبتت نجاحات واهمية خاصة خلال الفترة السابقة، كما أن لها فوائد صحية كثيرة، حيث تؤخر ظهور علامات الشيخوخة.

وقالت "إن زراعة اللحية اصبحت رمزاً للموضة, حيث إن اللحية لاقت شعبية واسعة في الآونة الأخيرة بين نجوم هوليوود كشكب تجميلي، ولكن العديد من الرجال لا يستطيعون تطويل لحاهم، إذ إنّ 45% من الرجال يشكون من عدم اكتمال لحاهم بسبب وجود بقع بيضاء بين الشعر ولهذا أصبحت عملية زراعة شعر اللحية من أكثر العمليات التجميلية انتشاراً ويفوق الطلب عليها في بعض المناطق.

وأضافت أن عملية زراعة شعر اللحية تعد الحل الأنسب لمن يعاني صعوبة في نمو شعر اللحية لديه، حيث إنّ 90% من الشعر الذي تتم زراعته ينمو، وتكتمل اللحية بعد مدة قد تستغرق عشرة أشهر.

وأوضحت الهوارى تتنوع تقنيات عملية زرع الشعر بشكل كبير، إلا أن جميع هذه التقنيات يتم اشتقاقها من وسيلتين أساسيتين وهما تقنية زراعة الشعر بالشريحة وزراعة الشعر بالاقتطاف، حيث ان زراعة الشعر بالاقتطاف فتعتمد على الطعوم المجهرية، وهي طريقة لاستخراج الشعر من المنطقة المانحة على هيئة مجموعات دقيقة تحتوي كل مجموعة على 1-2 شعرة فقط وهذه الطريقة تعتبر الأدق والأكثر استهدافا بالنسبة للجراح الذي يريد الحصول على نتائج تجميلية عالية.

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