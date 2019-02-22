شكرا لقرائتكم خبر عن علاج قرحة المعدة بالدواء أو الجراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرحة المعدة من الأمراض التي يصاب بها الشخص نتيجة لتقليل نسبة طبقة العصارات الهضمية في المعدة، ويتسبب ذلك في دخول الأحماض الدهنية لتأكل أنسجة المعدة، وهنا نشعر بالألم الشديد نتيجة للإصابة بقرحة المعدة، ووفقا لما نشره موقع "healthline" الطبي سنتعرف علي كل شيء يخص قرحة المعدة وخاصة علاجها.

اسباب قرحة المعدة

وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بقرحة المعدة، ومنها العدوي البكرتيات التي تصاب بها المعدة نتيجة لتناول بعض الأطعمة الغير صحية، أو الاستخدام طويل المدى لبعض العقاقير، كالمسكنات، والإكثار من تناول المشروبات الغنية بالكافيين كالقهوة والشاي.

اعراض قرحة المعدة

أعراض كثيرة مرتبطة بقرحة المعدة، ولكن الأكثر شيوعا هي حرقان شديد في منتصف البطن ويصل إلى الصدر، ألم شديد يصبح شديد جدا في حالة معتدك فارغة، فقدان الوزن الملحوظ من أبرز الأعراض، والغثيان والقيء، والشعور بالانتفاخ الشديد، يصاحبه براز داكن اللون، ولا تشعر بالراحة إلا عند أخذ الأدوية المضادة للحموضة، وذلك ما أكده التقرير.

علاج قرحة المعدة

وأوضح التقرير، إلي وجود نوعان من العلاج الجراحي والدوائي، ويختلف تحديد نوعية العلاج علي حسب الإصابة بالقرحة، وأيضا حجمها، وهل هي نازفة أم لا، ففي حالة أنها نازفة يتم نقل دم للمريض ويحجز في المستشفى ويتلقى العلاج المكثف، والذي يتم تحت إشراف الطبيب المعالج، وهذا يتم في أسوأ الظروف.

كما أشار التقرير، إلي أن الأمر الطبيعي لعلاج قرحة المعدة هو الالتزام بمعايير محددة في الطعام، مع ضرورة تناول مضادات حيوية معينة تساهم في إلمام القرحة، مع ضرورة توقف تناول بعض الأدوية كالمسكنات والأسبرين مع ضرورة تناول الطعام الخفيف أي الغير مليء بالدهون، والسريع وذلك للحصول علي علاج قوي وفعال، فلا تترد في الحصول علي الذهاب للطبيب للحصول علي العلاج المناسب لك ولقرحة المعدة الخاصة بك.