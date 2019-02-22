شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض جفاف العين ونصائح لعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جفاف العين من أبرز المشاكل التى يعانى منها الكثيرون، وتحدث هذه المشكلة نتيجة خلل فى نوع أو كمية الدموع التى تنتجها العين ، مما يسبب ألما شديدا وعدم القدرة على التعامل بشكل طبيعيى، حيث إنه يسبب ضيقا شديدا.

وحسب ما ذكره موقع allaboutvision فإن أبرز أعراض جفاف العين هى:



جفاف العين

أعراض جفاف العين

1:الشعور بحرق شديد فى العين.

2: ألم واحمرار فى العين.

3: حكة مستمرة فى العين.

4:عدم وضوح الرؤية.

5:الشعور بالتعب والإرهاق الشديد فى العين.

6:احمرار شديد فى العين.

7:الحساسية ضد الضوء.

وهناك اسباب عديدة للإصابة بجفاف العين ومنها

أسباب جفاف العين

1: قد يكون جفاف العين بسبب نقص فى كمية الدموع.

2: الاصابة بمرض السكر قد يزيد من الإصابة بجفاف العين.

3:التهاب المفاصل الروماتويد يزيد من خطر الاصابة بجفاف العين.

4:اضطرابات الغدة الدرقية تسبب جفاف شديد فى العين.

5:الاثار الجانبية لبعض الادوية وخصوصا مضادات الهيستامين ومضادات الاكتئاب وأدوية الضغط المرتفع.

5:التعرض لعمليات جراحة العين.



العين

علاج جفاف العين

وفى هذه الحالة لا بد من المتابعة الدورية مع الطبيب لوصف العلاج المناسب للحالة مع اتباع بعض النصائح وهى

1:لا بد من ارتداء نظارة طبية للوقاية من اشعة الشمس الضارة ومنع دخول الغبار والأتربة للعين.

2:الابتعاد عن شاشات الكمبيوتر والموبايل لمنع التهاب العين والجفاف.

3:تجنب التدخين او التواجد فى اماكن بها مدخنون وذلك للوقاية من جفاف العين.

فى إطار اهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريين من معلومات واستشارات طبية ، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب.

وللتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]