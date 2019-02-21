ماهي السعرات الحرارية في الفول

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الفول نوع نباتي من الفصيلة البقولية، تعد منطقة آسيا الوسطى مركز النشوء الأصلي للفول، وهو نبات حولي يصل ارتفاعه إلى 80 سم، والساق ذات زوايا مضلعة شبه مربعة، والأزهار بيضاء مبقعة بالأسود، وثماره قرون يحمل كل قرن بداخله عدة بذور، وتعد زراعة الفول هامة لأنها تستخدم كغذاء في الوطن العربي وخصوصاً في مصر والسودان.

ويتواجد الفول بأصناف محلية في عديد من الدول العربية، ومن أهم أصنافه الفول العادي وينتشر في المغرب العربي ومصر والسودان، والفول المالطي و يوجد في المشرق العربي ومصر وتونس والجزائر، وينتشر الفول القبرصي في وسوريا وفي مصر يسمى بالصنف البلدي، عرف الفول منذ الفراعنة، ويعد مصدرا بديلا للبروتين، يستعمل كثيرا في المطبخ العربي، ويعد الأكلة الشعبية الأولى في مصر، وله أكثر من طريقة في التقديم والطهي.

المعلومات الغذائية عن الفول

1 – الفول من الأطعمة كثيرة الفوائد لاحتوائه على كميات كبيرة من المعادن والعناصر الغذائية الهامة للصحة العامة والجسم بشكل عام، ويحتوي على كميات عالية جدًا من البروتينات، ومن ضمن العناصر الموجودة في الفول، 22 غرام من الدهون معظمها غير مشبعة، كما أنها تحتوي على 15 غرام من البروتينات، إضافة إلى كمية كبيرة من الألياف الغذائية .

2 -تعادل كمية البروتينات الموجودة في الفول خمسة جرامات في طبق به مائتان جرام من الفول.

3- يحتوي طبق من الفول 54% من فيتامين ج ، كما يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والتي تعادل ستة بالمائة.

4- كما يحتوي نفس الطبق على نسبة من فيتامين أ تعادل أربعة عشر بالمائة، إضافة إلى عنصر الحديد بنسبة تصل إلى تسعة في المائة.

5- يحتوي طبق من الفول به مائتي جرام، على نسبة خمسة جرامات وتسعة من عشرة من الدهون، كما يوجد في طبق الفول ما يعادل تسعة وخمسون ملي جرام من عنصر الصوديوم.

6- كما يوجد في الفول نسبة عالية من الكربوهيدرات تعادل نسبة سبعة عشر جرام، وذلك في طبق به مائتي جرام من الفول، إضافة إلى كمية تعادل ثلاثمائة وسبعون مل جرام من الماء، فضلا عن ألياف غذائية بنسبة تصل إلى اثنان جرام وأربعة من عشرة، ويحتوي على نسبة قليلة من الدهون المشبعة تعادل ثمانية من عشرة جرام، أما الدهون الغير مشبعة فتكون بنسبة ثلاثة جرام وثمانية من عشرة في كمية الفول التي تعادل مائتان جرام.

السعرات الحرارية في الفول

تختلف كمية السعرات الحرارية التي توجد في طبق من الفول به ما يعادل مائتي جرام من الفول ، وذلك حسب نوع الطهي والإضافات الغذائية المضافة إليه، والتي قد تزيد من كمية السعرات الحرارية في المادة المضافة

سعرات طبق الفول بدون إضافات

يحتوي طبق من الفول على كميات متوسطة من السعرات الحرارية، وهو ما يجعله طبقا يتم وصفه من قبل أطباء الحميات الغذائية ، حيث يناسب الأشخاص الذين يخضعون للحميات الغذائية، وسوف نتعرف على عدد وكمية السعرات الحرارية التي توجد في الفول، ويحتوي طبق الفول المسلوق بدون أي إضافات له، ويعادل مقداره مائة جرام، على عدد السعرات الحرارية تقدر بمائة وعشرة سعرات حرارية فقط.

السعرات الحرارية في طبق من الفول المعلب

يحتوي طبق واحد من الفول المعلب به مائة جرام من الفول المعلب على واحد وسبعون سعر حراري فقط.

السعرات الحرارية في طبق من الفول المدمس بدون زيت

يحتوي هذا الطبق الذي تعادل الكمية التي يحتويها ما يقرب من أربعة ملاعق كبيرة الحجم أو زيادة قليلة بدون إضافة أي نوع من الزيوت أو أي مواد أخرى، على كمية من السعرات الحرارية تعادل مائتان وعشرة سعرة حرارية تقريبًا.

السعرات الحرارية في طبق من الفول مع الزيت

تحتوي كمية من الفول تقارب أربعة ملاعق كبيرة الحجم على سعرات حرارية تصل إلى عشرون سعرة حرارية، وذلك إذا أضيفت إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت العادي.

السعرات الحرارية في طبق من بصارة الفول

يوجد في طبق به أربعة ملاعق كبيرة الحجم من البصارة كمية من السعرات الحرارية تقدر بـ مائة وخمسة سعر حراري فقط.

السعرات الحرارية في طبق الفول بالطماطم

كمية من الفول تعادل نصف كوب من الفول المدمس، مضافا إليها كمية تعادل كوب واحد من الطماطم المقطعة، تحتوي على مائة وخمسة عشرون سعر حراري.

السعرات الحرارية في طعمية الفول

تحتوي طعمية الفول على عدد أكبر من السعرات الحرارية التي توجد في الفول بمفرده، حيث يحتوي قرص واحد من أقراص الطعمية على ثمانون سعر حراري لكل قرص واحد فقط، وذلك بسبب قليها في الزيت وتشبعها به.

السعرات الحرارية في طبق من الفول بزيت الزيتون والطماطم

يحتوي طبق من الفول مضافا إليه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الزيتون، ونصف كوب من الطماطم المقطعة بعد تشويحها في الزيت على كمية من السعرات الحرارية تعادل مائة وستون سعر حراري.

السعرات الحرارية في طبق الفول بالبصل

يحتوي طبق من الفول مضافا إليه شرائح من البصل الأخضر أو الجاف على كمية من السعرات الحرارية على مائة وستة سعر حراري.