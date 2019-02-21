شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب وراء اضطرابات النوم.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يزداد في العالم سنة بعد أخرى عدد الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات في اليوم، إذ ارتفع عددهم منذ عام 1985 بنسبة 31%.

ووفقا للأطباء، فهناك مجموعة أسباب توضح عدم تمكن الناس من الحصول على قسط كاف من النوم في اليوم:

1- الأجهزة الإلكترونية

وفقا للدكتورة ماريانا فيغويرو، من مركز البحوث العلمية في معهد رينسيلير للتكنولوجيا بمدينة تروي الأمريكية، فإن السبب الأكثر انتشارا لعدم تمكن الناس من النوم المدة اللازمة هو الأجهزة الإلكترونية التي تفسد نومهم، فالضوء الأزرق المنبعث من شاشات هذه الأجهزة يمنع إفراز هرمون ميلاتونين الذي ينظم فترات النوم والاستيقاظ.

2- تناول الطعام قبل النوم

ينصح الأطباء بتناول الطعام قبل السابعة مساء وفي نفس الوقت يوميا. فالكثير من المواد الغذائية التي يتناولها الناس حاليا تحتوي على مكونات تحفز عمل الدماغ، حيث بدلا من أن يكون مستواها منخفضا ويسمح بالنوم، تحفزه وتثير الوعي.

3- الإجهاد

بينت نتائج دراسة أجراها المعهد الملكي السويدي أن النساء هن أكثر من يتأثر بالإجهاد، وعلى هذه الأرضية، تتطور عندهن حالة الاكتئاب وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري.

4- غياب النظام

يؤكد باحثون من جامعة هارفارد أن الإنسان ينام جيدا فقط في حالة تعود جسمه على نظام يومي محدد، حيث في هذه الحالة، سيتعود على النوم والاستيقاظ في أوقات محددة.