فيديو معلوماتى.. 10 أطعمة غنية بالألياف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الألياف من المجموعات الغذائية الأساسية التى يجب أن نضيفها لنظامنا الغذائى ولها فوائد صحية عديدة، وبحسب ما ذكر موقع Net doctor، فى هذا الفيديو المعلوماتى أهم الأطعمة الغنية بالألياف والكميات التى يمكن تناولها. ما هى الألياف؟

ما هى الألياف؟ كربوهيدرات معقدة يتم تفكيكها من قبل الجسم لتوفير الطاقة فى شكل الجلوكوز. أطعمة غنية بالألياف

أطعمة غنية بالألياف 1- البروكلى 2- التوت 3- الفاصوليا 4- الخبز والحبوب الكاملة 5- البطاطس 6- الذرة 7- المكسرات والبذور 8- الشوفان 9- الشعير 10- الفواكه والخضروات فوائد الألياف

فوائد الألياف تحمى من السمنة وأمراض القلب والسكر وبعض أنواع السرطان. ما هى الألياف التى نحتاجها؟ 30 جرام اعلى الأقل يوميا

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