شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعالج قشرة الشعر بالوصفات الطبيعية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قشرة الشعر من أبرز المشاكل التى يعانى منها الكثيرون مما يسبب حكة شديدة والتهابات فى فروة الرأس ويثير الازعاج والتوتر عند الكثيرين وخصوصا السيدات، ووفقا لما ذكره موقع healthline فإن هناك علاجات منزلية لقشرة الشعر وهى:



قشرة الشعر

علاج قشرة الشعر

1:زيت شجرة الشاى، يحتوى على بعض الخصائص المضادة للميكروبات والالتهابات القوية التى تساعد على التخلص من القشرة وتعزيز فروة الرأس.

2:استخدام زيت جوز الهند على فروة الرأس، فهو يعتبر علاجا فعالا لقشرة الشعر والالتهابات، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

3: تطبيق زيت الألوفيرا على الشعر، فهو يساعد فى علاج الامراض الجلدية مثل الحروق والصدفية والقروح الباردة ويحارب قشرة الشعر.

4: تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية ومنها الخضروات والفواكه والعصائر الطبيعية.

5: استخدام خل التفاح على الشعر، فهو يحتوى على نسبة عالية من الخصائص التى تحارب الجراثيم والبكتيريا وتعالج فروة الرأس.



شعر

6: الليمون محارب قوى للجراثيم والفيروسات ويعزز فروة الرأس ويحارب قشرة الشعر والالتهابات.

7: تناول الأطعمة التى تحتوى على البروبيوتيك حيث انها تعزز صحة الجهاز المناعى وتحارب قشرة الشعر وتحافظ على فروة الرأس.

8: الابتعاد عن الضغط النفسى والعصبى فهو يؤثر على صحة الجسم عموما ويزيد من خطر الإصابة بالالتهابات الجلدية وقشرة الشعر.

9: الاهتمام بغسل الشعر بشامبو مخصص للقشرة حسب ما يصفه الطبيب .

10: تجنب التعرض لأشعة الشمس لأن ذلك يضر الجلد ويزيد من خطر الاصابة بسرطان الجلد.

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