انت الان تتابع موضوع سبب رائحة الغازات مثل البيض الفاسد والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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من الأشياء المزعجة والمحرجة في نفس الوقت صدور غازات ذات روائح كريهة فقد يضع هذا الشيء أي شخص في موقف محرج للغاية بالرغم من ان ذلك ليس لأي شخص دخل فيها، ولكي تتعرف جيدًا على السبب وراء تلك الروائح تابع معنا هذه المقالة حتى نهايتها، حتى تتعرف لماذا تكون رائحة الغازات كالبيض الفاسد الذي لا يطيق أحد رائحته، لأنها تكون رائحة متعفنة، وسنقدم لكم الأسباب بشكل مفصل.

أهم أسباب رائحة الغازات الكريهة

خروج الغازات هو شيء وأمر طبيعي يحدث للجميع وبالرغم من أن انتفاخ البطن أو الغازات موقف محرج إلا أن خروجه شيء عادي ويدل أيضًا على أنه علامة صحية وتتكرر بشكل يومي.

وانتفاخ البطن يعتبر من المصطلحات الطبية، وهو عبارة عن خروج تلك الغازات من الأمعاء من خلال فتحة الشرج، حيث تتجمع هذه الغازات في الجهاز الهضمي وذلك لعدة أسباب منها ابتلاع بعض الهواء مع الطعام، أو عند تجمع العصارة الهضمية في المعدة فينتج عنها بعض الغازات عند عملية الهضم.

وتخرج تلك الغازات التي تكون متراكمة في المعدة من فتحة الشرج والتي تكون مصحوبة بالرائحة السيئة، كما أن تلك الرائحة السيئة قد تكون لإتباع عادات قد تكون سيئة، أو قد توجد بعض الأمراض الأخرى.

وهناك مجموعة من الأسباب قد تتسبب في انبعاث الغازات ذات الروائح الكريهة مثل رائحة البيض الفاسد ومنها ما يلي:

الحساسية من الألبان

يعاني البعض من الحساسية من تناول الألبان ومنتجاتها والتي يطلق عليها تحمل اللاكتوز، وتتسبب تلك الحساسية في تعطيل العملية الخاصة بالهضم الطبيعية، وبالتالي يجعل ذلك من رائحة الغازات كريهة للغاية.

الاستهلاك الزائد من البروتينات

عند قيام الشخص بتناول واستهلاك كمية كبيرة من الطعام الغني بالبروتين، لا يتم هضمه بصورة جيدة من خلال الأمعاء، ويتم ترك بقايا من ها الطعام لم تهضم ويتم عنها خروج الرائحة الكريهة.

الخضراوات الصليبية

يفتقر جسم الإنسان إلى الأنزيم الخاص بكسر الرافينوز وهي عبارة عن مادة توجد في بعض الخضروات مثل القرنبيط والكرنب والبروكلي، وعند تناول تلك الخضروات يسبب ذلك المشاكل في الجهاز الهضمي.

الإصابة بحساسية الغلوتين

الأشخاص الذين يعانون من ما يسمى ” حساسية الغلوتين”، ويوجد هذا في بعض المنتجات الخاصة بالقمح، وتعمل تلك الحساسية بتباطؤ في العملية الخاصة بالهضم وهذا التباطؤ يعمل على الإصابة بانتفاخ البطن.

متلازمة القولون العصبي

ينجم مرض متلازمة القولون العصبي عن الإصابة بالتهاب الأمعاء والذي يصيب الجهاز الهضمي، ويؤدي ذلك إلى خروج الغازات ذات الرائحة الكريهة من فتحة الشرج.

تناول مصل اللبن

هناك بعض الأشخاص ممن يرتادون الصالات الخاصة بالألعاب الرياضية والذين يريدون بناء عضلاتهم من تناول ما يسمى ” مصل اللبن”، ويكون ذلك هو السبب الأساسي في خروج الرائحة السيئة والكريهة، حيث يحتوى مصل اللبن على نسبة مرتفعة من البروتين.

التهابات بطانة المعدة

يمكن تحدث الغازات ذات الروائح الكريهة مثل البيض الفاسد من الالتهابات التي قد تصيب بطانة المعدة، أو النقص في الإنزيمات المختصة بهضم السكريات، أو أن تكون هناك بعض الاضطرابات في حركة وصول الأكل إلى القولون، كما أن وجود فضلات الطعام فترة كبيرة فيه قد يسبب تلك الغازات، وقد تحدث عند الإصابة بالإمساك المزمن والذي يكون مرافق لحالات القولون العصبي، وجميع تلك الحالات السابقة تتطلب منا الذهاب مباشرة إلى الطبيب.

بعض الحقائق الهامة عن غازات البطن