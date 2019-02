انت الان تتابع موضوع الفرق بين الجلسرين النباتي والطبي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

الجلسرين سائلاً لزجاً عديم اللون، وحلو الطعم ينتمي إلى عائلة الكحوليات من المركبات العضوية، وصيغته الجزيئية هي HOCH2CHOHCH2OH

المصادر الرئيسية للجليسرين



– دهون الحيوانات

يعتبر الجليسرين منتجا ثانويا ، ينتج عن صناعة صابون دهن الحيوانات ، ويصدر الجلسرين المستخرج من دهون الحيوانات من الدهون الثلاثية ، وفقا لدراسة أجراها مستشفى أطفال بيتسبيرغ ، فوجدوا أن كل جزئ من الدهون الثلاثية يضم ثلاثة سلاسل من الأحماض الدهنية المتصلة بجزئ الجليسرول ، لينتهي الأمر بها بالجليسرين كمنتج ثانوي لتصنيع الصابون .

– الزيوت النباتية

يتم تخزين الدهون النباتية في صورة دهون ثلاثية ، وجدير بالذكر أن الدهون الثلاثية الحيوانية مختلفة عن الخاصة بالنباتات ، ويعود ذلك إلى أن هذه الاحماض تحتوي على سلاسل أحماض دهنية غير مشبعة ، مما يعطيها شكل المنحنى الذي يسمح للزيت السائل بالتشكيل في درجة حرارة الغرفة ، وعادة ما يتم الحصول على الجليسرين النباتي كمنتج ثانوي من عملية تشكيل الصابون من الزيوت النباتية .

– البترول

في بعض الأحيان يتم الحصول على الجليسرين من مصدر صناعي ، وذلك عن طريق تحضير تفاعلات كيميائية داخل المختبر ، بواسطة استخدام البترول كمصدر رئيسي ، وينبغي الإشارة إلى أنه قد تضائل الطلب على الجليسرين الصناعي بمرور الوقت ، نظرا لإنتاج الجليسرين الطبيعي كمنتج ثانوي من صناعات عديدة مثل الصابون والديزل الحيوي ، وهذا وفقا لتقرير مجلة بيوديزل .

الاستخدامات المتعددة للجليسرين

الجليسرين يستخدم في العديد من الصناعات كصناعة الصابون ، معجون الأسنان ، معجون الحلاقة ، منتجات العناية بالشعر والبشرة ، كما يعتبر مكونا رئيسيا في صناعة العلكة والراتنجات المستخدمة في صناعة الطلاءات الواقية الحديثة ، ويتفاعل الجليسرين مع حمض النتريك والكبريتيك لإنتاج مادة النيتروجلسرين أيضا ، وهي من أقوى المواد المتفجرة ، كما يعد مكونا أساسيا لمعظم أنواع الديناميت .

وجدير بالذكر أن الجليسرين يعتبر مكونات من مستحلبات أحادي وثنائي الجليسريد المستخدمة لتطرية المخبوزات ، ومادة مثبة في الآيس كريم ، ويدخل في الصناعات الصيدلانية المتعددة مثل اللقاحات ، الأمصال ، التحاميل ، أدوية السعال ، المذيبات ، كما يستخدم كوسط يحمي الأنسجة الحية مثل الحيوانات المنوية ، قرنية العين وخلايا الدم الحمراء .

ما هو الفرق بين الجليسرين النباتي والطبي

مادة الجلسرين النباتي

هي نوع من النشويات يتم استخلاصها من زيوت نباتية (غالبا زيت جوز الهند أو زيت النخيل) ولها استخدامات عديدة في مجال الأغذيةكمحلي بديل للسكر نظرا لاحتوائها على سعرات حرارية أقل بكثير من سكر السكروز وأيضا تتميز بسرعة امتصاص في الجسم أبطأ من السكروز مما يجعلها خيارا ممتازا لمن يعاني من مرض السكر.

كما تمتاز مادة الجلسرين بقدرة عالية على امتصاص الرطوبة والاحتفاظ بها فترات طويلة الأمر الذي جعلها تستخدم بكثرة في منتجات ترطيب البشرة.

Kosher

هذه معناها انه ١٠٠٪‏ من اصل نباتي ولا يحتوي على دهن الخنزير مطابق لتعاليم الشريعة اليهودية واللي متفقة مع الاسلامية في عدم تناول مشتقات الخنزير

USP = United States Pharmacopeia (by FDA)

وهذه معناها مطابق لمواصفات هيئة الغذاء والدواء الامريكية للاستخدام الطبي، ومعناها أيضا تم انتاجه في مصنع مطابق لمواصفاتهم

درجة النقاء مكتوبة في الداتا شيت

درجة النقاء بالترتيب من الاعلى للأقل كالتالي :

1- Pharmaceutical Grade (USP)- for human consumption 99.7%

2- Food Grade – for human consumption by ingestion but not inhalation

3- Agricultural (Farm) Grade – for use in connection with animals

4- Industrial Grade – for use in machinery, manufacturing and similar purposes

باللغة العربية

1 -درجة استخدام طبي للاستخدام الآدمي بنقاء ٩٩.٧٪‏ ويدخل في تركيب الأدوية ومعجون الاسنان ومستحضرات العناية بالبشرة.

٢- درجة استخدام غذائي للاستخدام الادمي عن طريق الهضم في المعدة كإضافات غذائية ومكسبات الطعم .

٣ – درجة استخدام زراعي للحيوانات .

٤- درجة للاستخدام الصناعي للآلات والمعدات .