شكرا لقرائتكم خبر عن النساء أكثر عرضة للسكتة الدماغية المميتة بعد جراحة القلب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة علمية جديدة إلى أن النساء أكثر عرضة لمضاعفات خطيرة بعد جراحة القلب مقارنة بالرجال.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إن المرضى الإناث أكثر عرضة بنسبة 40% تقريباً للمضاعفات السيئة بعد جراحة القلب ولديهن ضعف احتمال الإصابة بسكتة دماغية أو الموت مقارنة بالذكور.

ويعتقد الباحثون أن النساء لا يمكن تشخيصهن بمشاكل في القلب بالسرعة التي يكون بها الرجال ، أو أن قلوب النساء والأوعية الدموية أكثر "هشاشة" وبالتالي فإنهن بحاجة إلى إجراءات أكثر حساسية من تلك التي يخضع لها الرجال.

وقال الفريق الذي يقوده معهد لوسون للأبحاث الصحية في أونتاريو بكندا، إنه يأمل أن تؤدي النتائج التي توصل إليها أطباء القلب إلى ممارسة الطب الشخصي أى على النساء والرجال كل منهم على حدة بدلاً من اتباع أسلوب واحد لجميع مرضاهم.

وبالنسبة للدراسة التي نشرت في مجلة Circulation ، نظر الفريق في 1700 مريض من الذكور والإناث الذين أجروا جراحة عبر 10 عيادات في كندا من أجل تمدد الشريان الأورطي الصدري، ودرسوا ثلاث نتائج جراحية مختلفة: المضاعفات والسكتة الدماغية والموت المبكر.

ووجد فريق البحث أنه في كل فئة ، كانت المرأة أسوأ من الرجل، حيث أن النساء أكثر عرضة بنسبة 40% للاصابة بمضاعفات ، وأكثر عرضة بنسبة 90% للاصابة بسكتة دماغية و 80% أكثر عرضة للوفاة.

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