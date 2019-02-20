شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. عدد ضربات القلب الطبيعية فى الدقيقة من 60 إلى 100 نبضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معدل ضربات القلب المعروفة أيضًا باسم النبض، هو عدد مرات ضربات قلب الشخص في الدقيقة الواحدة، ويختلف معدل ضربات القلب الطبيعي من شخص لآخر ، ولكن وفقا لتقرير وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA)، فإن المعدل الطبيعي للبالغين يتراوح بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة.

يعتمد أيضا معدل ضربات القلب الطبيعي الفرد، والعمر ، وحجم الجسم ، وحالة القلب نفسها، وما إذا كان الشخص جالسًا أو متحركًا، وتناول دواء أم لا، وحتى درجة حرارة الهواء.

أسهل الطرق لقياس معدل ضربات القلب بتلك المناطق بجسمك:

المعصمان.

داخل الكوع.

جانب من الرقبة.

قمة القدم.

وللحصول على قراءة دقيقة ، ضع إصبعين فوق أحد هذه المناطق واحسب عدد الدقات في 60 ثانية.

يعتبر عدم انتظام دقات القلب عموما أكثر من 100 نبضة في الدقيقة ، وتحدث عادة عندما تشتعل الإشارات الكهربائية في غرف القلب العليا بشكل غير طبيعي.

إذا كان معدل ضربات القلب أقرب إلى 150 نبضة في الدقيقة أو أعلى ، فهي حالة تعرف باسم عدم انتظام دقات القلب فوق البطيني وهو ما يدل على ان النظام الكهربائي لقلبك ، الذي يتحكم في معدل ضربات القلب خارج العمل، وهو ما يتطلب رعاية طبية.

أما معدل ضربات القلب المنخفض جدا، أقل من 60 نبضة في الدقيقة، يمكن أن يكون نتيجة لمشاكل مع العقدة الجيبية الأذينية ، والتي تعمل بمثابة منظم ضربات القلب ، وهو ما قد يشير إلى أزمة قلبية أو أمراض القلب والأوعية الدموية.