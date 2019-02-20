شكرا لقرائتكم خبر عن لو حران صيف وشتا.. اعرف الأمراض اللي انت عرضة ليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر بارتفاع في درجة حرارة جسمك دائما؟أثناء برودة الطقس تشعر أنك مائل للحرارة وترغب في تخفيف ملابسك أو تشغيل المروحة أو التكييف؟ إذا كانت إجابتك نعم فعليك قراءة الأسطر القادمة للتعرف على أسباب ذلك، وذلك وفقا لموقع "WEB MED".



اسباب ارتفاع حرارة الجسم

أوضح التقرير، أن هناك العديد من الأسباب بعضها مرضية وأخرى نفسية هي السبب وراء الإصابة بارتفاع درجة حرارة الجسم، ومنها:

-الشعور بالتوتر والقلق من أهم الأسباب المؤدية لارتفاع درجة حرارة الجسم، وذلك نتيجة لارتفاع نسبة "الأدرينالين" الذي يتسبب في الشعور بالدفء.

-خلل في وظائف الغدة الدرقية من أبرز الأسباب المؤدية لذلك، حيث إنها المسئول الأول عن جميع هرمونات الجسم.

-الحمل، فالمرأة الحامل يزداد نسبة حرارة جسمها عن المرأة العادية، وذلك يرجع إلى وجود هرمون الحمل في الجسم.



حرارة الجسم

-عند انقطاع الدورة الشهرية، فهي فترة حرجة تمر بها النساء وهي سن اليأس، ولكن في حقيقة الأمر أن النساء يشعرن بالكثير من الدافيء وارتفاع حرارة أجسامهن.

-الأشخاص الذين يسرفون في تناول الكافيين هم الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع درجة حرارة أجسامهم، ولذا ينصح بالتقليل من نسبته.

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