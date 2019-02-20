كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 فبراير 2019 07:34 مساءً - الوقت الذي تقضيه الأم مع أطفالها في اللعب هو وقت مهم يمكن أن تستغله بشكل كبير، فيمكن أن تعلم طفلها وتهذبه وتقومه وتعزز الصفات الجيدة به، وإذا كانت الأم على دراية جيدة بصفات وطباع طفلها فسوف تحقق كل ذلك، لذلك يمكن للأم أن تختار طريقة اللعب مع طفلها حسب صفات برجه.

وعن ذلك أطلعنا مستشار تحليل الشخصيات مروان السليماني وأفادنا في معلومات، عنوانها: كيف تلعبين مع طفلك حسب صفات برجه؟

الحمل: أطفال برج الحمل من أكثر الأطفال نشاطاً وحيوية وحباً للمغامرات والاستكشاف واحتياجه للمساحات الواسعة.

العبي معه

شاركيه افتعال المغامرات في حديقة المنزل، أو في صالة خاصة للألعاب.

الثور: أكثر ما يتسم به أطفال برج الثور هو الهدوء والميل إلى العزلة، ويفضلون القيام بالأعمال بشكل بطيء.

العبي معه

أفضل طريقة تشده وتشعره بالمتعة هي قراءه القصص معه في جو هادئ فهذا أكثر ما يجعله سعيداً.

الجوزاء: يتميز أطفال برج الجوزاء بذكاء شديد واندفاع وسرعة البديهة.

العبي معه

ألعاب الذكاء وحل الأحجيات هي أنسب الأساليب لمشاركتهم.

السرطان: الحماس والفضول في شخصية أطفال هذا البرج يجعلك تستمتعين بالمسابقات والتحديات معهم.

العبي معه

أطفال هذا البرج يفضلون الحركة في اللعب أكثر من غيرهم، فعليك أن تتمتعي بنشاط لافت.

الأسد: يمتاز أطفال برج الأسد بالثقة بالنفس وحبهم لسماع عبارات الإطراء والإعجاب.

العبي معه

مشاركة أطفال هذا البرج في الرسم والابتكارات أكثر ما يسعدهم ويقوي شخصيتهم.

العذراء: أطفال برج العذراء أذكياء جداً، ويمتازون بالدقة والتركيز الشديد والهدوء في انفعالاتهم.

العبي معه

أكثر ما يقربك لهم هو خلق أجواء سينمائية في المنزل ومشاهدة الأفلام الهادفة والشيقة معاً.

الميزان: حب طفل برج الميزان للحياة الاجتماعية وللعطاء يجعل أكثر ما يفضله هو مشاركتك له بالألعاب الجماعية.

العبي معه

كرة القدم والسباحة وانضمام بعض الأصدقاء لكم يجعله مستمتعاً أكثر.

العقرب: يتمتع أصحابه بالجاذبية والغموض وحبهم للانطوائية.

العبي معه

شاركيه بعض ألعابه الإلكترونية لمحاولة إخراجه من عزلته وتقضون وقتاً ممتعاً.

القوس: المرح والانطلاق والبهجة أهم ما يميز أطفال هذا البرج.

العبي معه

انضمي إليه في بناء القلاع والمجسمات بالمكعبات الصغيرة ما سيجعله أكثر مرحاً.

الجدي: مواليد هذا البرج هم أكثر الأطفال عقلانية ونضجاً ومثالية.

العبي معه

شاركيه ألعاب البازل فهي أقرب الألعاب إلى شخصيته.

الدلو: مرحون مبدعون وخلاقون. أطفال هذا البرج يتميزون بالجاذبية الواضحة.

العبي معه

صفاته هذه تدفعك لعمل المقالب سوياً والتمثيل الكوميدي معاً أمام الأصدقاء فهذه أفضل الألعاب التي تقربك لطفل الدلو.

الحوت: أطفال هذا البرج هادئون، والبراءة تظهر كثيراً في تصرفاتهم، محبون جداً للعائلة والأجواء العائلية.

العبي معه

دعيه يشاركك في صنع كعكة منزلية وبعض الوجبات الخفيفة.