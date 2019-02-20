أطباق للأطفال تعبر عن الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 فبراير 2019 07:34 مساءً - الطفولة صفحة بيضاء، وحياة صفاء، ثغر باسم وقلبِ نقيّ، وروح بريئة، تشاركنا في يوم الحب، ننتظر ضحكتها نُسعد بسعادتها، التي لا بد أن يكون للأمهات يد فيها، ربما بشراء هدية جديدة، أو بنزهة خارج البيت، أو بدعوة الأصدقاء، فأعدي لطفلك هذه الأطباق البسيطة، بزينة تجعل أيامه كلها فرح ومرح.

1 – معكرونة القلوب: يمكنك شراؤها من السوق، وبعد سلقها أضيفي الصلصة والخضار المسلوقة إليها.

2 – بيض القلوب: هذا التقديم الرائع للبيض، يعتمد على قوالب معدنية، يفترض أن تتوفر عندك في المطبخ.

3 – قلب الأرز الكبير: اطبخي الأرز مع الخضار، واستخدمي القالب المعدني الكبير، الذي يتوافر في الأسواق، وحددي به الوجبة في الطبق.

4 – قلوب الجبنة مع الطماطم: يمكنك تقديم هذا الطبق مع الإفطار بجانب بيض القلوب، حددي الجبنة بالقالب المعدني، وضعي فوقها الطماطم، المحددة بنفس الطريقة.

5 – خبز الشرائح المرحة: قطعي الخبز بقوالب أكبر، وادهنيها بمعجون البازلاء مع اللبن والتوابل.

6 – المانغو الشهي: الطبق عبارة خس إفرنجي، مع المانغو المقطعة، مضاف إليها الزيت والملح، يعلو قلب من المانغو المحدد بالقالب المعدني.

7 – قلب بابا وماما: بياض البيض وصفاره بعد القلي، يمكنك تحديدها بالسكين، لتشكلي، صورة رائعة للأبوين، سيهواها الطفل، بجانب الجزر المقطع بالقالب المعدني الصغير.

8 – خضار مع قلوب الجبنة المقطعة.

9 – بيتزا القلب الكبير: وهي مصنوعة في قوالب من السيلكون، يمكنك شراؤها من محلات الأدوات المنزلية.

10 – الفطر الثلاثي: يمكنك إضافة الفطر بشكل ثلاثي، بعد تقسيمة إلى قطعتين، وضعي بجانبه الخبز المقطع بشكل قلوب.

11 – بطاطا القلوب: هذه البطاما المقلية، أكبر دليل على الحب، قطعيها لشرائح سميكة، وسلقيها 5 دقائق، حتى تطرى قليلاً، ثم اقليها في الزيت، وأضيفي إليها الكاتشاب.