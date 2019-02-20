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يستخدم التابيوكا في العديد من الإستخدامات المختلفة في المطبخ الأسيوي، وبالتحديد في تحضير وتجهيز الكثير من الوصفات التايلندية بالهند، حيث يستخدم في بعض الأوقات كدقيق من أجل تجهيز أنواع مختلفة من الخبز، أو يستخدم كنشا ويضاف للعديد من التوابل المختلفة حيث يكسبها نكهة مميزة، وسوف نتعرف بالتفصيل من خلال هذا المقال على أوجه الإختلاف بين نشا التابيوكا ودقيق التابيوكا.

الفرق بين نشا التابيوكا ودقيق التابيوكا

من الملاحظ أن هناك إختلاف واضح بين كل من نشا التابيوكا ودقيق التابيوكا، فالتابيوكا النشا من نبات الكسافا، بينما نلاحظ أن دقيق التابيوكا يتم إستخراجه من جذور النبات، وينتشر هذا النبات بطريقة كبيرة في الكثير من المناطق المختلفة ومن أشهرها هى منطقة الأمازون وفنزويلا وكوبا والبرازيل وجمهورية الدومينيكان، والكثير من جزر الهند الغربية، ويطلق عليه في الكثير من الأوقات اسم الكسافا المريرة أو الكسافا نسبة للشجرة التي يستخرج منها.

نبذة بسيطة عن دقيق التابيوكا

يستخرج الدقيق من جذور الكاسافا، وينتشر هذا النبات في جميع أنحاء قارة أمريكا الجنوبية، ويعتبر من الأطعمة الرئيسية في الكثير من دول العالم، ويعد دقيق التابيوكا من المصادر الجيدة للحصول على الطاقة فهو يحتوي على 74 سعر حرراي لكل حصة من حوالي 20 غرامًا من المواد الغذائية المختلفة، وأما عن فوائد هذا الدقيق فهى تتمثل في:

1- مصدر جيد للطاقة، فهو من أهم الأطعمة للأشخاص التي تمارس الأنشطة البدنية المختلفة، ولعل ذلك يرجع لأنه يوفر للجسم جميع ما يحتاجه من طاقة بالإضافة لأنه يزود الجسم بكمية قليلة من الدهون.

2- لايحتوي على الغلوتين ولذلك فهو يعتبر من الأغذية المناسبة للأشخاص التي تحتاج لكمية كبيرة من الطاقة، كما يعتبر مفيد بدرجة كبيرة للأفراد التي ترغب في إنقاص وزنها بطريقة سريعة وذلك لأنه يحتوي على سعرات حرارية أقل من الخبز.

3- يتميز بعدم إحتوائه على أي نسبة من الدهون، كما لايحتوي أيضًا على السكر، بالإضافة لسهولة هضم الخبز المصنوع منه.

4- من الممكن إستخدام دقيق التابيوكا في صنع أنواع مختلفة من الحلويات والكعك وكذلك الفطائر المختلفة بجميع أنواعها.

5- يعمل على تنشيط الدورة الدموية وذلك من خلال زيادة عدد كريات الدم الحمراء، حيث يحتوي هذا الدقيق على عنصر الحديد المهم لعلاج مشكلة فقر الدم والمحافظة أيضًا على الخلايا الصحية، وإعادة نمو الخلايا بطريقة سريعة عقب إجراء العمليات الجراحية المختلفة، كما يقلل من فرص التعرض لحدوث تشوهات خلقية للأجنة وذلك لأنه غني بحمض الفوليك.

فوائد التابيوكا النشا

هناك مجموعة عديدة من الفوائد للتابيوكا النشا ومن أهم هذه الفوائد مايلي:

1- تتميز نشا الغلوتين بعدم إحتوائها على الغلوتين، ولذلك فهى تعتبر من الأطعمة المناسبة للأشخاص التي ليس لديها قدرة على تحمل الغلوتين.

2- تستخدم في مجالات عديدة للطهي، حيث تدخل في تحضير مجموعة عديدة من الوصفات المختلفة ولذلك فهى مناسبة لتحضير خبز الفطائر، وصنع وإعداد الوجبات الخفيفة ومن أشهرها رقائق البطاطس، كما يتم إستخدام أيضًا نشا التابيوكا من أجل تكثيف الحساء وصنع مجموعة كبيرة من الحلويات والفطائر، بالإضافة أيضًا لإعداد البسكوت والكعك.

3- يتميز بطعمه اللطيف والخفيف، وبالتالي في حالة إضافة نشا التابيوكا فلن تؤثر بشكل كبير على نكهة ومذاق أي وصفة، وذلك يرجع لطعمه المحايد، كما يمكن أيضًا إستخدام نشا التابيوكا من أجل إعداد الأطباق الحلوة والأطباق المالحة بدون أي مشاكل على الإطلاق، وخاصة أنه من المعروف أن النشويات والدقيق الأخر الخالي من الغلوتين كدقيق الحنطة السوداء وكذلك أيضًا دقيق الأرز البني ونشا البطاطس، في حالة إضافتها للوصفات فإنها سوف تغير كل من نكهة وقوام وكذلك لون هذه الوصفات بالتأكيد.

4- من المميزات الأخرى التي توجد بنشا التابيوكا أنها لا تحتوي على أي نسبة من البروتين، ولذلك فهى تعتبر من الخيارات الجيدة لجميع الأشخاص التي ترغب في إنقاص كمية البروتين لديها، وخاصة أنه من المعروف أن معظم الأنواع الأخرى من كل من الدقيق والنشا تحتوي على نسبة قليلة من البروتين، والمثال على ذلك نلاحظ أن دقيق القمح يحتوي على 16 غم من البروتين وذلك لكل 120 غ، أي ما يساوي كوب واحد.

القيمة الغذائية لنبات التابيوكا

يتميز هذا النبات بإحتوائه على قيمة غذائية كبيرة مهمة للجسم فهو غني بمجموعة كبيرة من الكربوهيدرات والمعادن والفيتامينات المهمة، بالإضافة لأنه يحتوي على كمية قليلة من الدهون المشبعة والكولسترول، كما يعد نبات التابيوكا من المصادر الجيدة للحصول على الألياف الغذائية والبروتين، وكذلك فيتامين ب وحمض الفوليك وفيتامين ب6، والمعادن العديدة المهمة لصحة الجسم ولوقايته من خطر الأمراض الكثيرة ومن هذه المعادن عنصر الحديد والكالسيوم والنحاس والبوتاسيوم الذي يلعب دور هام في المحافظة على ضغط الدم وكذلك عنصر السيلينيوم.