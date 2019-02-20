انت الان تتابع موضوع زيت الأوريجانو في القضاء على الفيروسات والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
محتويات
الأوريجانو عبارة عن نبات له العديد من الأسماء مثل : المرو ، وخرنباش ، ومردقوش بري ، وحبق الشيوخ ، ويعرف الأوريجانو على أنه الزعتر البري ، ويعد من النباتات العطرية والتي تحتوي على مواد مطهرة ، ويمكن أن يستخدم كمضاد للسموم ، وعلاج التشنجات ، وتسكين الألام ، ويساعد على هضم الطعام ، كما يساعد على خفض معدلات ضغط الدم المرتفع ، ويتم التعرف عليه من خلال ساقه ، حيث تتفرع ساق الأوريجانو على شكل زوايا ، يميل لونها للأحمر ، كما يتميز برائحته العطرية القوية .
ينمو نبات الأوريجانو في الأرض الجافة الكثيرة الحصى والمشمسة ، وغالباً ما ينمو على السواحل والجبال ، ويوجد نوعين منه فمنه حقيقي وكاذب ، فيجب التحقق من اسمه عند شرائه .
زيت الأوريجانو
يعرف للشعوب العربية بزيت الأركان ، أو زيت الأوريجانو ويستخرج من شجرة الأوريجانو الواسعة الانتشار في دولة المغرب العربي ، فقد تم عمل حصر لشجر الأركان في المغرب فوجدوا ما يقرب من عشرين مليون شجرة على أرضها ، وزيت الأركان أو الأوريجانو معروف بخصائصه العلاجية فنتائجه مذهلة في علاج الأمراض الجلدية ، كما يمكنه علاج بعض الأمراض الباطنية بسرعة عجيبة ، مما جعل العالم كله يبحث عن فوائده ، حتى في دول أوروبا ، وأمريكا .
بعد الكثير من الدراسات والأبحاث ، وجدوا أن زيت الأوريجانو هو الزيت الصحي الأول في العالم ، حيث يعتبر أكثر توازناً من جميع أنواع الزيوت الأخرى ، ويرجع ذلك لمكوناته النادرة ، والخالية تماماً من الكوليسترول الضار ، كما يحتوي على مضادات الأكسدة ، ويحتوي على الأحماض الدهنية الأحادية ، والتي تعد غير مشبعة مثل الأوميجا 6 ، والأوميجا 9 بشكل يتفوق على وجودها في زيت الزيتون ، مما جعله علاج لكثير من الأمراض التي عجز الطب عن علاجها ، كما وجد ضمن مكوناته مادة السكالين ، والسيترول ، ونسب من البولي فينول .
فوائد زيت الأوريجانو
يستخدم زيت الأوريجانو منذ القدم ، حيث توصل القدماء لفوائده الجمالية والعلاجية منذ قديم الزمان ، وتستخدمه المغربيات للحفاظ على بشرتهن ، ومن استخداماته :
-علاج العديد من الأمراض الجلدية المستعصية مثل حب الشباب المتكون بفعل الفيروسات والفطريات ، كما يساعد على التخلص من قشر الرأس ، وفطريات الرأس ، ويساعد على تقوية الشعر ومنع سقوطه ، كما يمنح الشع نعومة مثالية ، كما يساعد على تقوية الأظافر ومنحها مظهر صحي وجذاب ، ويعطي البشرة مظهراً صحياً شبابياً ، ويقاوم علامات التقدم بالعمر ، كما يمنح البشرة الجافة الترطيب المثالي ، وكل هذا يرجع لاحتوائه على مضادات الأكسدة ، وغناه بفيتامين E .
-يخلص الجسم من الكوليسترول الضار ويرفع نسبة الكوليسترول الجيد ، لذا يمكن استخدامه للوقاية من أمراض القلب والشرايين ، والمساعدة على خفض معدلات ضغط الدم المرتفع .
-يحتوي زيت الأوريجانو على خصائص مضادة للالتهابات فيمكن استخدامه لعلاج التهاب المفاصل الروماتيزمي عن طريق تدليك الجسم به ، كما هو آمن للصغار والكبار .
-يمكن استخدامه لعلاج الأطفال من الحصبة ، ويمكن استخدامه وتدليك جسم الطفل المصاب به ، فيساعد على سرعة شفاء الطفل وعدم ترك أثار المرض على جسده .
-يمكن استخدامه كواقي من أشعة الشمس ، حيث يساعد على تجديد خلايا البشرة ومنعها من الالتهاب ، كما يساعد على سرعة التئام الجروح .
-يمكنه التخفيف من انتشار بعض الأورام السرطانية ، والمساعدة في علاجها .
-يستخدم في صناعة أجود مستحضرات التجميل العالمية .
زيت الأوريجانو والقضاء على الفيروسات
يستخدم زيت الأوريجانو في علاج العديد من الالتهابات والفيروسات فيمكنه علاج العديد من الأمراض الفيروسية ، مثل :
-أمراض الجهاز التنفسي
يساعد في علاج التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية ، ويساعد في التخلص من البلغم والافرازات التي تعيق التنفس .
-مضاد للجراثيم
يستخدم في القضاء على الأمراض المتسببة بفعل الجراثيم والبكتيريا ، مثل أمراض التهابات المعدة والقولون ، والمسالك البولية ، والتيفوئيد ، والكوليرا ، والاتهابات الجلدية الفيروسيىة .
-مضاد للفيروسات
يستخدم في علاج بعض الأمراض المعدية ، والوبائية ، كما يساعد في علاج التهابات الأنف والأذن والحنجرة ، ويساعد على تقوية المناعة ضد نزلات البرد ، والتهاب الغدة النكافية ، والحصبة ، والجدري ، كما يساعد على تعزيز انتاج خلايا الدم البيضاء .
-القضاء على الطفيليات
يساعد في القضاء على الطفيليات ، مثل : الديدان الدبوسية ، والشريطية ، والقمل ، وبق الفراش ، والبعوض ، والبراغيث ، والكثير من الطفيليات التي تساعد على نقل العدوى .
أضرار زيت الأوريجانو
-يجب الحرص من استخدام زيت الأوريجانو بكميات كبيرة ، ولفترات طويلة حيث يمكن أن يؤدي لتهيج الجلد .
-يجب الحذر وعدم استخدامه في فترة الحمل ، حيث يمكن أن يؤدي للإجهاض .
-يجب الحرص من استخدامه للأشخاص الذين يعانون من حساسية الريحان ، والخزامي ، والنعناع ، والمريمية ، والمردقوش .
المراجع:
كانت هذه تفاصيل خبر زيت الأوريجانو في القضاء على الفيروسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المرسال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.