زيت الأوريجانو في القضاء على الفيروسات

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الأوريجانو عبارة عن نبات له العديد من الأسماء مثل : المرو ، وخرنباش ، ومردقوش بري ، وحبق الشيوخ ، ويعرف الأوريجانو على أنه الزعتر البري ، ويعد من النباتات العطرية والتي تحتوي على مواد مطهرة ، ويمكن أن يستخدم كمضاد للسموم ، وعلاج التشنجات ، وتسكين الألام ، ويساعد على هضم الطعام ، كما يساعد على خفض معدلات ضغط الدم المرتفع ، ويتم التعرف عليه من خلال ساقه ، حيث تتفرع ساق الأوريجانو على شكل زوايا ، يميل لونها للأحمر ، كما يتميز برائحته العطرية القوية .

ينمو نبات الأوريجانو في الأرض الجافة الكثيرة الحصى والمشمسة ، وغالباً ما ينمو على السواحل والجبال ، ويوجد نوعين منه فمنه حقيقي وكاذب ، فيجب التحقق من اسمه عند شرائه .

زيت الأوريجانو

يعرف للشعوب العربية بزيت الأركان ، أو زيت الأوريجانو ويستخرج من شجرة الأوريجانو الواسعة الانتشار في دولة المغرب العربي ، فقد تم عمل حصر لشجر الأركان في المغرب فوجدوا ما يقرب من عشرين مليون شجرة على أرضها ، وزيت الأركان أو الأوريجانو معروف بخصائصه العلاجية فنتائجه مذهلة في علاج الأمراض الجلدية ، كما يمكنه علاج بعض الأمراض الباطنية بسرعة عجيبة ، مما جعل العالم كله يبحث عن فوائده ، حتى في دول أوروبا ، وأمريكا .

بعد الكثير من الدراسات والأبحاث ، وجدوا أن زيت الأوريجانو هو الزيت الصحي الأول في العالم ، حيث يعتبر أكثر توازناً من جميع أنواع الزيوت الأخرى ، ويرجع ذلك لمكوناته النادرة ، والخالية تماماً من الكوليسترول الضار ، كما يحتوي على مضادات الأكسدة ، ويحتوي على الأحماض الدهنية الأحادية ، والتي تعد غير مشبعة مثل الأوميجا 6 ، والأوميجا 9 بشكل يتفوق على وجودها في زيت الزيتون ، مما جعله علاج لكثير من الأمراض التي عجز الطب عن علاجها ، كما وجد ضمن مكوناته مادة السكالين ، والسيترول ، ونسب من البولي فينول .

فوائد زيت الأوريجانو

يستخدم زيت الأوريجانو منذ القدم ، حيث توصل القدماء لفوائده الجمالية والعلاجية منذ قديم الزمان ، وتستخدمه المغربيات للحفاظ على بشرتهن ، ومن استخداماته :

-علاج العديد من الأمراض الجلدية المستعصية مثل حب الشباب المتكون بفعل الفيروسات والفطريات ، كما يساعد على التخلص من قشر الرأس ، وفطريات الرأس ، ويساعد على تقوية الشعر ومنع سقوطه ، كما يمنح الشع نعومة مثالية ، كما يساعد على تقوية الأظافر ومنحها مظهر صحي وجذاب ، ويعطي البشرة مظهراً صحياً شبابياً ، ويقاوم علامات التقدم بالعمر ، كما يمنح البشرة الجافة الترطيب المثالي ، وكل هذا يرجع لاحتوائه على مضادات الأكسدة ، وغناه بفيتامين E .

-يخلص الجسم من الكوليسترول الضار ويرفع نسبة الكوليسترول الجيد ، لذا يمكن استخدامه للوقاية من أمراض القلب والشرايين ، والمساعدة على خفض معدلات ضغط الدم المرتفع .

-يحتوي زيت الأوريجانو على خصائص مضادة للالتهابات فيمكن استخدامه لعلاج التهاب المفاصل الروماتيزمي عن طريق تدليك الجسم به ، كما هو آمن للصغار والكبار .

-يمكن استخدامه لعلاج الأطفال من الحصبة ، ويمكن استخدامه وتدليك جسم الطفل المصاب به ، فيساعد على سرعة شفاء الطفل وعدم ترك أثار المرض على جسده .

-يمكن استخدامه كواقي من أشعة الشمس ، حيث يساعد على تجديد خلايا البشرة ومنعها من الالتهاب ، كما يساعد على سرعة التئام الجروح .

-يمكنه التخفيف من انتشار بعض الأورام السرطانية ، والمساعدة في علاجها .

-يستخدم في صناعة أجود مستحضرات التجميل العالمية .

زيت الأوريجانو والقضاء على الفيروسات

يستخدم زيت الأوريجانو في علاج العديد من الالتهابات والفيروسات فيمكنه علاج العديد من الأمراض الفيروسية ، مثل :

-أمراض الجهاز التنفسي

يساعد في علاج التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية ، ويساعد في التخلص من البلغم والافرازات التي تعيق التنفس .

-مضاد للجراثيم

يستخدم في القضاء على الأمراض المتسببة بفعل الجراثيم والبكتيريا ، مثل أمراض التهابات المعدة والقولون ، والمسالك البولية ، والتيفوئيد ، والكوليرا ، والاتهابات الجلدية الفيروسيىة .

-مضاد للفيروسات

يستخدم في علاج بعض الأمراض المعدية ، والوبائية ، كما يساعد في علاج التهابات الأنف والأذن والحنجرة ، ويساعد على تقوية المناعة ضد نزلات البرد ، والتهاب الغدة النكافية ، والحصبة ، والجدري ، كما يساعد على تعزيز انتاج خلايا الدم البيضاء .

-القضاء على الطفيليات

يساعد في القضاء على الطفيليات ، مثل : الديدان الدبوسية ، والشريطية ، والقمل ، وبق الفراش ، والبعوض ، والبراغيث ، والكثير من الطفيليات التي تساعد على نقل العدوى .

أضرار زيت الأوريجانو

-يجب الحرص من استخدام زيت الأوريجانو بكميات كبيرة ، ولفترات طويلة حيث يمكن أن يؤدي لتهيج الجلد .

-يجب الحذر وعدم استخدامه في فترة الحمل ، حيث يمكن أن يؤدي للإجهاض .

-يجب الحرص من استخدامه للأشخاص الذين يعانون من حساسية الريحان ، والخزامي ، والنعناع ، والمريمية ، والمردقوش .