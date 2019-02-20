هل تُعانين من آلام التهاب المفاصل؟.. عليكِ بعصير التوت البرّي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ دراسةٌ حديثةٌ أن عصير التوت البري يعمل بصورة فعّالة على تخفيف آلام المفاصل عند السيدات اللاتي يعانين من مرض التهاب المفاصل.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أكّدت دراسة حديثة أن شرب نصف لتر من عصير التوت البري ذي السعرات الحرارية المنخفضة يمكن أن يساعد على تخفيف آلام التهاب المفاصل عند السيدات المصابات بمرض التهاب المفاصل الروماتدي، وهو المرض الذي يعاني منه 400 ألف شخص بالمملكة المتحدة.

وأظهرت نتائج فحوصات السيدات اللاتي خضعن لشرب هذا المشروب لمدة ثلاثة أشهر تحسنًا ملحوظًا من خلال انخفاض عدد الأجسام المضادة التي تُهاجم الجهاز المناعي وتعمل على إيذاء المفاصل، ولم تقتصر فوائد هذا المشروب على تقليل الآلام فقط، بل أكّدت السيدات اللاتي خضعن للتجربة أن المشروب يقلّص عدد المفاصل المتورّمة بالجسد نتيجة لزيادة فاعلية التهاب المفاصل الروماتيدي.

وحول فاعلية المشروب، أكّد الباحثون القائمون على هذه الدراسة، التابعة لجامعة مدينة لوندرينا البرازيلية، خلال تقرير نشرته الصحيفة البريطانية أن عصير التوت البري يعمل بصورة واضحة على تقليل نشاط مرض التهاب المفاصل الروماتدي، الأمر الذي يعود بالنفع على المصابين بهذا المرض، وعلى الرغم من هذه الدراسة لا يزال هناك حاجة لعمل المزيد من الدراسات طويلة الأمد لإثبات صحة هذه التجربة بشكل قاطع.

وعن آلية تنفيذ الدراسة كشفت الصحيفة البريطانية أن هناك 41 سيدة مصابة بمرض التهاب المفاصل الروماتدي، الذي يؤثر على اليد والقدم والرسغ وهو أكثر شيوعًا بين النساء، خضعوا لهذه التجربة ومن ثم تم تتبع حالتهم الصحية لمدة وصلت إلى 90 يومًا.

وأظهرت نتائج التجربة، التي نُشرت في "مجلة التغذية" الأمريكية، أنّ السيدات اللواتي شربن مقدار نصف لتر من مشروب التوت البري يوميًا خلال الفترة المحددة للتجربة، وبلغ عددهن 23 سيدة، شهدت حالتهنّ تحسنًا كبيرًا.