انطلاق مهرجان "المرح للصحة واللياقة" في أبوظبي بمشاركة دولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نيابة عن الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، افتتح الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الأربعاء، الفعاليات الرئيسية للدورة الثامنة لمهرجان "المرح للصحة واللياقة 2019" التي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني لمدة 4 أيام في حديقة "أم الإمارات" للمرة الثالثة على التوالي.

وحضر الافتتاح حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم الإماراتي، والدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة الدولة الإماراتية ومبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني رئيس اللجنة التنفيذية في مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة عضو المجلس.





وقال الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، في تصريح، إن "أبوظبي التقني" نجح من خلال هذا الحدث المتميز في تقديم النموذج المؤسسي الرائد في دمج أصحاب الهمم في المجتمع ما يمثل نجاحا كبيراً للمركز في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالإمارات.

وأشاد حسين بن إبراهيم الحمادي بالرعاية الكريمة التي تقدمها الشيخة فاطمة بنت مبارك لـ"أبوظبي التقني"، وللمرة الثامنة على التوالي حيث تؤكد في كل الأوقات على ضرورة تمكين "أبوظبي التقني" ليواصل تحقيق أهدافه الوطنية من هذا المهرجان الذي رسخ مكانته ليكون ملتقى متميزا تستمد منه الأسرة والعائلة نخبة كبيرة من الخدمات والنصائح الصحية والعلاجية، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية من المهرجان ومنها توعية ووضع أبناء المجتمع عامة والطلبة خاصة على نهج العادات الصحية والرياضية السليمة.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم تحرص دائما على العمل المتقدم مع "أبو ظبي التقني" من أجل ضمان إقبال الطلبة وكافة الأجيال على الأنماط الصحية في الحياة، مشيرا إلى استمرار الوزارة في جهودها لتحقيق كامل الأهداف المنشودة.

وقالت الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة الدولة الإماراتية إن فعاليات المهرجان تتميز هذا العام بتنظيمها تحت شعار "في كل إعاقة طاقة" حيث نجح "أبوظبي التقني" في تجسيد حقيقة أن "أصحاب الهمم" يأتون في مقدمة اهتمام القيادة الرشيدة بالإمارات لهذه الفئة المهمة في المجتمع.

وأشادت بالجهود المبتكرة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بما يساهم في صناعة الكوادر الوطنية القادرة على تلبية طموحات القيادة والوطن، من خلال مبادراته المتميزة والهادفة التي يطلقها طوال العام والتي من بينها برنامج "نعم للعمل"، وأسبوع التعليم التقني والابتكار والمسابقة الوطنية للمهارات ومهارات حياتية ومخيم البيت متوحد وغيرها من البرامج الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة وسعيها لارتقاء بمهارات وقدرات أبناء الإمارات.





وقال مبارك سعيد الشامسي إن "أبوظبي التقني" حرص خلال الدورة الثامنة من المهرجان على تنويع المؤسسات المشاركة واختيار نخبة من الجهات الوطنية والإقليمية والدولية الرائدة في تقديم الخدمات العلاجية والصحية والرياضية وفق أنماط جديدة تتوافق مع متطلبات استراتيجية الدولة 2021 ورؤية أبوظبي 2030، وتنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة استهداف النشء والعمل المبتكر لصناعة المواطن القادر على التفاعل مع مرحلة ما بعد النفط ومتطلبات التقدم الصناعي المنشود.

وكان الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان والحضور قد قاموا بجولة شملت مختلف المؤسسات المشاركة، حيث أشادوا بالخدمات الصحية والعلاجية والرياضية التي تقدم للجمهور بالمجان على مدى 4 أيام، معربين عن سعادتهم بتفاعل أصحاب الهمم في كافة الأنشطة وسط إقبال كبير من أبناء المجتمع للاستفادة من الخدمات الراقية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للإمارات.