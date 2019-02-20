شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى نوعية الطعام اللازمة بعد عملية استئصال الزائدة أو المرارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند الخضوع لعملية جراحية، هناك العديد من الإرشادات والنصائح التي يقدمها الطبيب للمريض للحصول على صحة جيدة بعد هذه العملية، وهنا يوضح التقرير المنشور وفقا لموقع " britishlivertrust"، بعض النصائح الهامة للمريض بعد استئصال الزائدة أو المرارة، ونوعية الطعام الجيد لهم.

أشار التقرير، إلى أن نوعية الطعام المتناول بعد الخضوع للعمليات الجراحية من أهم النصائح التي يقدمها الطبيب للمريض، وذلك للحد من شعور المريض بالإرهاق أو التعب أو ماشابه ذلك، وأيضا للخضوع للشفاء السريع، والحد من المضاعفات.

وأكد التقرير، إلي أن الخضوع للعمليات الجراحية كعملية استئصال الزائدة أو المرارة، من العمليات التي يقوم بها الشخص نتيجة لحدوث الالتهاب في هذه الأعضاء، يصاحبه ألم شديد بيها، ولذا يجب التخلص منها بشكل كبير عن طريق الخضوع للعمليات الجراحية.

وأوضح التقرير، إلي أن المريض في أول يوم من العملية يخضع للسوائل كالماء والمشروبات الدافئة، ثم اليوم التالي يبداء المريض في تناول الأطعمة الخفيفة، أي غير مرتفعة السعرات الحرارية، ولذا يجب توخي الحذر من ذلك، والابتعاد قدر الامكان من تناول الاطعمة الدسمة أو السريعة.

وأكد التقرير، إلي أنك بإمكانك تناول البروتين المشوي أو المسلوق والابتعاد عن المقلية وهذا أول أسبوع بعد العملية،مع ضرورة الإكثار من تناول الخضروات المسلوقة أول أسبوع فقط، ثم يتناول الفواكه والخضروات كيفما يشاء، ويمكنك تناول النشويات ولكن ينصح بالإبتعاد عن البقوليات أول أسبوع.

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