دراسة تؤكد أن العمر الحقيقي للإنسان لا يُقاس بعدد السنوات

أجرى علماء أمريكيون، دراسة أكدوا فيها أن أفضل مؤشر لعمر الإنسان لا يكون بعدد السنين التي يعيشها الفرد، بل بالعمر الفسيولوجي، وهو عبارة عن مجموعة مفاهيم تأخذ في الاعتبار مؤشرات الصحة النفسية وموارد الجسم، وكلها مؤشرات بالإمكان تحسينها من خلال النشاط البدني وممارسة الرياضة. وشارك في الدراسة أكثر من 126 ألف متطوع، يبلغ متوسط أعمارهم 53.5 سنة، خضعوا لاختبارات التحمل بين أعوام 1991-2015، ضمن الفحص العام لاكتشاف مشكلات القلب، حيث سجل الأطباء عدد ضربات القلب استنادا إلى الجهد المبذول.

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تعرّف على طريقة معرفة قياس معدّل ضربات القلب في المنزل بشكل صحيحوتبين أن أكثر من نصف الذين تبلغ أعمارهم 50-60 سنة، هم واقعيا يتمتعون بعمر فسيولوجي أصغر من عمرهم الزمني، ما يرجح أنهم سيعيشون فترة أطول من أقرانهم. وفي إطار التجربة، توفي خلال فترة الدراسة 9929 (8%) من المشاركين فيها، وكان العمر الفسيولوجي لهؤلاء في المتوسط أكبر من الآخرين بعشر سنوات. وقد أوضح العلماء أن "العمر الناتج عن الاختبارات البدنية أو العمر الفسيولوجي، هو أفضل مؤشر لطول العمر وخطر الموت".

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