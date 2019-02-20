شكرا لقرائتكم خبر عن متاخدش معلوماتك من الإنترنت.. دكتور شادى على حسين يصحح شائعات عن زراعة الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدان الأسنان أمر طبيعى أن يتعرض له الإنسان مع التقدم فى السن، لذلك نجد كبار السن دائمًا ما يسعون إلى تعويض الأسنان لتجنب المشاكل المترتبة على فقدانها، ورغم توافر إجراءات حديثة مثل زراعة الأسنان، إلا أن البعض يفضل تركيب طقم أسنان خوفًا من اللجوء الزراعة لاعتقادهم بصعوبة تلك التقنية.

يوضح الدكتور شادى على حسين، أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ومدير مركز "شاينى وايت" لتجميل وزراعة الأسنان، أن مجال جراحة الأسنان شهد تطورًا كبيرًا فى الأجهزة والتقنيات الطبية الحديثة، بما يجعل زراعة الأسنان والعظام يتم فى زمن قياسى وبدون ألم أو شعور بالملل من طول الوقت المعتاد الذى كان يستغرق فى الماضى.



إنفوجراف يوضح تطورات جراحة وزراعة الأسنان مع الدكتور شادى على حسين

الدكتور شادى على حسين يحذر من تداول الشائعات حول زراعة الأسنان

وقال الدكتور شادى على حسين، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن أكبر المشاكل التى تواجه مجال الأسنان الجهل بالمعلومات الصحيحة، بالإضافة إلى انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة التى يتم ترويجها ويصدقها المواطنين، مضيفًا أن المعلومات المغلوطة تنتشر بسبب جهل بعض الأطباء أو اعتماد المرضى على الوصول إلى المعلومات الطبية عن طريق ويكيبيديا والبحث على مواقع الإنترنت المختلفة، موضحًا أن المعلومات المنشورة على ويكيبيديا تعتبر معلومات عامة فقط، بينما لا تشخص الحالة ولا تصرف علاج.

وأشار الدكتور شادى على حسين، مدير مركز "شاينى وايت"، إلى أن بعض الحالات استمرت فى استخدام طقم أسنان متحرك لمدة 12 عامًا بسبب متابعتها لفيديوهات الإنترنت حتى أصبح أمر زراعة الأسنان بالنسبة لها مرعب جدًا ومستحيل، بالإضافة إلى أن الحالة شخصت نفسها بأن لديها هشاشة فى العظام، وبالتالى سيكون هناك إعاقة تامة لإتمام عملية زراعة الأسنان، وأن الاستمرار بالطقم هو الأمر المناسب، لذلك لا يجوز الخضوع لعملية زراعة الأسنان، مضيفًا أن كل هذا يشخصه المريض بنفسه دون العودة إلى طبيب.

الدكتور شادى على حسين يشرح تفاصيل زراعة الأسنان لأحد الحالات

ولفت الدكتور شادى على حسين، إلى أنه بفحص أحدى الحالات وجد أن عظام الفك العلوى بها تآكل والفك السفلى جيد، وأنه أكد للمريض أن كل ما شاهده من فيديوهات عبر الإنترنت والتى سببت له مخاوف من الخضوع لعملية الزراعة، لم تقدم له إلا معلومات غير صحيحة، وأكد أن المريض بالفعل استجاب وأجرى عملية زراعة أسنان للفك السفلى بدون جراحة وفقًا لما تحدد عن طريق الأشعة المقطعية، حيث تم تخطيط الزراعات ووضعها بالدليل الجراحى خلال 10 دقائق فقط.

وأوضح الدكتور شادى على حسين، أن الفك العلوى لتلك الحالة كان يعانى من تآكل بالعظام، ونظرا للاستمرار فترة طويلة بالطقم لم يكن هناك عظام حول الأسنان، مضيفًا "عرضنا على الحالة حلين لإمكانية وضع زراعة، الأول يتمثل فى الحل التقليدى عن طريق الحصول على عينة عظام من الحوض من خلال جراحة، وكان هذا الحل فى غاية الصعوبة للحالة، وتم الاتفاق على تنفيذ الحل الثانى المتمثل فى الحصول على عينة دم من خلال تقنية الـ"بى أر أف"، ووضع بلازما لتكبير عظام الفك ومن ثم يصبح هناك إمكانية لزراعة الأسنان.



إنفوجراف يوضح إمكانية زراعة الأسنان لمريض بدون عظام فى الفك

وأشار الدكتور شادى على حسين، إلى أنه أجرى الزراعة للحالة ووضع الزركونيا الشفافة، وتم إعداد تصميم للابتسامة وعلاج درجة البروز، مما أدى إلى وصول الحالة المرضية التى خضعت للعملية للرضاء التام، مؤكدًا أن زراعة الأسنان تساعد على ظهور الشخص بصورة لائقة وجمالية تجعله يشعر بأنه فى سن أصغر، كما تقضى على مشاكل استخدام الطقم المتحرك.

واختتم الدكتور شادى على حسين، تصريحاته، بالتأكيد على أن مصر شهدت تطور كبير فى مجال طب وجراحة الأسنان وعمليات الزراعة حتى أصبحت منارة السياحة العلاجية للأسنان فى الوطن العربى.

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