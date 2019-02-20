إنفوجراف.. 10 خطوات لتنقية الجسم من السموم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لتجنب الأمراض يحتاج الجسم إلى عناية خاصة، وهو ما يمكن القيام به عبر اتباع نظام غذائي صحي وتجنب الممارسات الخاطئة واستبدالها بأخرى مفيدة للجسم تعمل على تنظيف الجسم من السموم الموجودة فيه.

وهناك عدة خطوات تساعد على تنظيف الجسم من السموم ينصح باتباعها بشكل دوري؛ حيث تقي من الأمراض وتفيد البشرة وتساعد على التخلص من الوزن الزائد، ويوضحها الإنفوجراف التالي..



