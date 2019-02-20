شكرا لقرائتكم خبر عن ما الغرض من استخدام الاشعة السينية على أسنانك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتأكيد هناك فوائد عديدة لاستخدام الأشعة السينية للأسنان خاصة فى الكشف عن دواخل الأسنان والجذور بل والعظام، وهى تساعد أطباء الأسنان تشخيص أمراض الأسنان واللثة بسهولة مبكرا.



هدف استخدام الاشعة السينية على الاسنان

غرض استخدم الأشعة السينية

فى البالغين يمكن استخدام الأشعة السينية لأغراض مختلفة مثل: -

إظهار مناطق مختلفة من السن قد لا تكون مرئية بسهولة خلال الكشف الظاهرى على الأسنان.

للكشف عن فقدان العظام الذى يأتى عادةً نتيجة أمراض اللثة.

لتحديد وجود مشاكل قد تحدث أسفل الحشوة الحالية.

للمساعدة في إعداد تقويم الأسنان، أو زرع الأسنان، أو أطقم الأسنان.

للكشف عن وجود إصابة فى جذر السن أو بين اللثة.

للكشف عن التشوهات مثل الأورام.



أشعة سينية على الأسنان

عوامل تزيد من مشاكل الأسنان

يعانى المدخنون من زيادة خطر الإصابة بأمراض اللثة وفقدان العظام حول أسنانهم، أيضا وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" يتعرض الأشخاص الذين يمضغون التبغ أكثر عرضة لخطر فقدان العظام وكذلك أمراض اللثة، الأشخاص الذين يعانون من جفاف الفم قد يصابوا بمشاكل الأسنان فى كثير من الأحيان لأنهم يفتقرون إلى اللعاب الذى يساعد الأسنان والفم على البقاء سليمًا من خلال تنظيم مستوى الحمض داخل الفم.

كم مرة يجب أن تستخدم الأشعة السينية على أسنانك

لا يعتمد استخدام الأشعة السينية على الصحة الجسدية الحالية فحسب ، بل يعتمد أيضًا على التاريخ الطبى بأسنانك على النحو التالى:

الأطفال والمراهقون الذين لديهم العديد من التجاويف على أسنانهم للأشعة السينية مرة واحدة كل 6 أشهر أو سنة واحدة ، ويتوقف ذلك على عمرهم. يحتاج الأشخاص الذين لديهم مخاطر عالية من التسوس أيضا إلى الخضوع إلى الأشعة السينية بشكل متكرر. الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة يخضعون للتصوير بالأشعة السينية على الأسنان كثيرة لأن ذلك يمكن أن يساعد الطبيب على الكشف عن علامات فقدان العظام. يحتاج البالغون الذين لديهم عدة حشوات وترميمات أخرى إلى أشعة سينية متكررة لمعرفة ما إذا كان هناك أي تحلل تحت الحشوات أو حتى في أماكن جديدة. الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ من مشاكل الأسنان ويزورون طبيب الأسنان بشكل متكرر قد يحتاجون إلى أشعة إكس مرة واحدة فقط كل عامين.

فى إطار اهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريين من معلومات واستشارات طبية ، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب

وللتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]