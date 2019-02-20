اسباب تمنع انقاص الوزن أثناء الرجيم تجنبيها

تبدئين نظاماً غذائياً وتحرمين نفسك من أشياء كثيرة، وبعد انتهاء مدة الريجيم الذي اتبعته تجدين نفسك أمام الميزان بوزنك السابق أو أقل قليلاً، وينتابك الشعور باليأس والإحباط، ولكن تذكري سيدتي أن عدم نزول وزنك رغم اتباعك لنظام غذائي صحي له أسباب، ومن خلال هذا المقال نقدم مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى عدم إنقاص الوزن والتخلص من التكتلات الدهنية. الأسباب التي تمنعك من إنقاص الوزن

اسباب عدم نزول الوزن



أسباب عدم إنقاص الوزن أثناء الريجيم



أولاً: نقص فيتامين د

مكملات فيتامين د من شأنها أن تساعد الذين يعانون من السمنة من فقدان وخسارة بعض الوزن.



ثانيا: الإكثار من الملح

إكثار الملح في الطعام يعمل على زيادة نسبة الماء في جسم الإنسان، تخزين الماء والدهون في الجسم، وبالتالي تؤدي إلى السمنة وعدم إنقاص الوزن.



ثالثاً: تناول الفاكهة بكميات كبيرة

تناول الفاكهة بكميات كبيرة مثل المانجو والعنب والتمر والأفوكادو والموز وجوز الهند والتين فهي من الفواكه التي تحتوي على سعرات حرارية عالية؛ لذا فهي تُساعد على اكتساب الوزن.



رابعاً: اتباع نظام غذائي خاطئ

عند اتباع أنظمة غذائية عشوائية تفتقر إلى بعض العناصر الغذائية المهمة ولا سيما الألياف، فإنه يصعب نزول دهون البطن، فالألياف تساعد على التخلص من الدهون والفضلات وطردها خارج الجسم.



خامساً: قلة شرب الماء

الماء لا يحتوي على سعرات حرارية، لذلك فإنه يسد العطش بلا إضافة أي وزن، وعند شرب المياه بشكل كافٍ تقل الرغبة في شرب المشروبات الغازية، والقهوة.



سادساً: اضطرابات في النوم

النوم الجيد هو واحد من أهم الأشياء التي يجب مراعاتها لصحتك الجسدية والعقلية فضلاً عن وزنك، وتشير الدراسات إلى أن النوم السيئ هو أحد عوامل الخطر الأكبر للسمنة.



سابعاً: القلق والتوتر الدائم

حين تعانين من القلق والتوتر فإن التأثير الضار للضغوط سيجعلك تتناولين قدراً أكبر من الطعام، كما أن جسمك ستقل قدرته على فقدان الوزن الزائد.

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