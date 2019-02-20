الدكتور أحمد عاصم الملا يُوضّح أنواع العقم وأسبابها

كشف الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب والمناظير النسائية، أن العقم 4 أنواع: العقم الأولي وهو العقم الذي يصيب المرأة منذ بداية زواجها، والعقم الثانوي وهو الذي يصيبها بعد إنجاب طفل أو حدوث حمل انتهى بإجهاض، أو الحمل خارج الرحم، والأخير عقم الرجال الذي قد يكون بسبب خمول الحيوانات المنوية وعدم استطاعتها الوصول إلى بويضة الأنثى وتخصيبها. وأوضح الملا أن ضعف الخصوبة عقم نسبي ويمكن علاجه إذا ما عُرف سبب هذا الضعف، ويمكن للمرأة أن تحمل بعد ذلك من دون أية صعوبة.

وقال الملا في حديث خاص لـ "لايف ستايل"، إن أسباب العقم الأولي عند السيدات، تعود أسبابه عادة لأمراض هرمونية، أو لعدم نضج الأعضاء التناسلية لأسباب خلقية، أما العقم الثانوي فقد يحدث بسبب مضاعفات الولادة أو الإجهاض أو الالتهابات التي قد تصيب الرحم وقناتي فالوب.

وأشار الدكتور أحمد عاصم الملا، إلى أن أمراض المبيض تكون سببا في العقم، لعدم انتظام الإباضة، وقد تنشأ للتقدم بالعمر أو نتيجة حالات طبية لها علاقة بوظائف غدد صماء في الجسم مثل تكيس المبايض.

أضاف الملا، أنه يصاحب تكيس المبايض، انقطاع في الدورة الشهرية، وظهور حب الشباب، فضلا عن الإصابة بالعقم، ويجب علاجه فورًا لتجنب حدوث أي مضاعفات خطيرة على الرحم، موضحًا أن علاج تكيس المبايض، على شقين الأول تغير النمط الروتيني، عن طريق ممارسة الرياضة، والتخلص من الوزن الزائد، وتناول طعام صحي، أما الشق الثاني، يتمثل في تناول بعض الأدوية كحبوب منع الحمل لتنظيم الدورة الشهرية، وهي أيضا تزيد من إنتاج الهرمون الأنثوي وتقلل ظهور الشعر.

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