شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس دور برد.. 5 أسباب محتملة لالتهاب الحلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الحلق من المشاكل الصحية الشائعة التى ترتبط فى أذهاننا جميعاً بنزلات البرد والأنفلونزا، ولكن هناك أسباب أخرى محتملة وراء ألم والتهاب الحلق، نتعرف على أهم أساب التهاب الحلق، بحسب موقع "prevention".



التهاب الحلق

5 أسباب محتملة لالتهاب الحلق1- العدوى الفيروسية

يمكن لعدد من الالتهابات الفيروسية، خاصة التهابات الجهاز التنفسي العلوي، أن تساهم في إلتهاب الحلق، ومن أمثلة العدوى الفيروسية: نزلات البرد أو فيروسات الأنف وفيروس الهربس البسيط.

وهذه الفيروسات لديها ميل للالتصاق بالخلايا في الحلق لأنها تكيفت لإيجاد أهداف في تلك المناطق التي تسمح لهم بغزو جهاز المناعة، وهذا يسبب ألماً أو التهابًا فى الحلق.

ومن أمثلة الالتهابات الفيروسية:

فيروسات الأنف - فيروس الأنفلونزا - نقص كرات الدم البيضاء - مرض اليد والقدم والفم.

- فيروس Varicella (المسؤول عن الجدرى).

-فيروس الهربس البسيط.

لا تستجيب العدوى الفيروسية للمضادات الحيوية،يمكن أن تساعد مسكّنات الألم المضادّة للألم مثل عقار الأسيتامينوفين ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية على تخفيف أعراضك.

2- الالتهابات البكتيرية

العدوى البكتيرية أقل شيوعًا من الفيروسات، لكن من المهم تشخيصها لأن العلاج بالمضادات الحيوية يمكن أن يمنع حدوث المضاعفات، خاصة بالنسبة للحلق، ويمكن علاج الالتهابات البكتيرية بالمضادات الحيوية.

ومن أمثلة الالتهابات البكتيرية:

-التهاب البلعوم العقديات (بكتيريا الحلق).

-عدوى المكورات العنقودية.

-الأمراض المنقولة جنسيا مثل السيلان والكلاميديا.

-الحساسية.

3- التدخين والتدخين السلبي

السعال الناتج عن التدخين يمكن أن يؤدي إلى التهاب في الحلق.



التهاب الحلق

الهواء الجاف

يمكن أن يسبب التعرض للهواء الجاف السعال، مما يساهم في التهاب الحلق.

مرض الجزر المعدي المريئي أو ارتجاع المرئ

يمكن أن يسبب ارتجاع المريء التهاب مباشرة فى الأنسجة وبطانة الحلق، وعندما يؤثر ارتجاع المريء والحرقة على الحلق، يطلق عليه التهاب الحنجرة الارتجاعي، عندما تصل محتويات المعدة - الأحماض والإنزيمات - إلى المريء ، فإن أول مكان تصل إليه في الجزء الخلفي من الحنجرة هو صندوق الصوت ، الذي يكون أكثر حساسية لهما من المريء، وهذا يسبب التهاب في صندوق الصوت.

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