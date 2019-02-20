دراسة: الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة يزيد الصحة العقلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة يزيد الصحة العقلية.

وتشير الأبحاث التى أجريت فى جامعة "ليدز" فى بريطانيا على مدار أكثر من 5 سنوات، إلى أن إضافة عنصر من الخضراوات والفاكهة إلى النظام الغذائى اليومى يمكن أن يكون مفيدا للرفاهية العقلية، حيث أظهرت فيتامينات "ج" و"هـ" انخفاضا فى علامات الالتهابات المرتبطة بنوبات الاكتئاب.

ويرى الباحثون أن النتائج المتوصل إليها تشير إلى أنه يمكن أن يساهم شيئا بسيط مثل تناول قطعة إضافية من الفاكهة أو صحن من السلطة مع الوجبة الرئيسية، فى تحسين الصحة العقلية.