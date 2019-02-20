شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المكسرات تقلل فرص إصابة مرضى السكرى بمشاكل القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت دراسة أمريكية إلى أن مرضى السكرى الذين يتناولون المكسرات بانتظام ربما يكونون أقل عرضة للإصابة بمشاكل القلب مقارنة بنظرائهم ممن لا يأكلونها كثيرا أو لا يأكلونها على الإطلاق.

وتوصلت الدراسة إلى أن مرضى السكرى الذين يأكلون 28 جراما من المكسرات 5 مرات أسبوعيا على الأقل يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض القلب بنسبة 17% مقارنة بمن يأكلون المكسرات مرة واحدة فى الأسبوع.

لكن تناول المكسرات ولو مرة واحدة فى الأسبوع يظل مفيدا للقلب بشكل عام. وبالنسبة لمرضى السكرى، يعد تناول المكسرات مرة واحدة أخرى أسبوعيا مرتبطا بالحد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية بنسبة 3% والحد من خطر الوفاة بسبب مشاكل القلب بنسبة 6%.

وقال جانج ليو وهو باحث فى مجال التغذية بكلية تى.إتش تشان للصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد فى بوسطن وكبير الباحثين في الدراسة "توفر هذه البيانات أدلة جديدة تدعم التوصية بجعل المكسرات جزءا من أنماط الغذاء الصحية من أجل الوقاية من مضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات المبكرة بين المصابين بالسكرى".

وأضاف ليو أن تناول المكسرات ربما يساعد على زيادة القدرة على التحكم فى نسبة السكر فى الدم لأسباب من بينها كونها غنية بمغذيات مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة والألياف وفيتامين (هـ) وحمض الفوليك ومعادن كالكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم.

ولإجراء الدراسة، استخدم الباحثون الاستطلاعات الذاتية عن النظام الغذائى بمشاركة 16217 رجلا وامرأة قبل وبعد تشخيص إصابتهم بالسكرى. وسأل الباحثون المشاركين عن تناولهم للفول السودانى والجوز على مدى سنوات. وجميع المشاركين مصابون بالسكرى من النوع الثانى وهو النوع الأكثر شيوعا والمرتبط بكبر السن والسمنة.

وقال إيميلو روس وهو طبيب فى مستشفى برشلونة ولم يشارك فى الدراسة التى نشرتها دورية (سيركوليشن ريسيرش) "الكمية المثالية هى ما يتراوح بين 28 و42 جراما من المكسرات فى اليوم. من الأفضل التوصية بحفنة من المكسرات منزوعة القشرة".