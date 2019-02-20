فوائد عصير البنجر على الصحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البنجر واحد من أبرز أنواع الخضراوات التى يفضلها الكثيرون، كما أنه يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم والبشرة، وينصح بتناوله دائما سواء فى الطعام والسلطة أو عصير البنجر.

وحسب ما ذكره موقع stylecraze فإن أبرز فوائد عصير البنجر هى:

فوائد عصير البنجر



عصير البنجر

1:يساعد عصير البنجر على ضبط مستوى ضغط الدم وخفضه، لذلك ينصح دائما بتناوله لمرضى الضغط العالى حيث انه يعمل على توسيع الأوعية الدموية والاسترخاء.

2:يحتوى البنجر على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تجديد النشاط والحيوية ومد الجسم بالطاقة ، كما إنه يساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الامراض والفيروسات.

3:يحسن قوة العضلات ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحد من خطر الاصابة بالجلطات.



البنجر

4:يحافظ البنجر على رشاقة الجسم وحمايته من السمنة وتراكم الدهون فى الجسم ، وبالتالى فهو من أفضل الاطعمة التى تستخدم فى فترات الرجيم.

5:يحتوى البنجر على بعض الخصائص الهامة لصحة الجسم ومنها المواد المضادة للأكسدة التى تحمى الجسم من الإصابة بالأمراض السرطانية.

6:يحتوى عصير البنجر على كمية كبيرة من البوتاسيوم والفيتامينات التى تحمى الأعصاب والعضلات من الالتهابات وهشاشة العظام.

7:نظرا لاحتواء عصير البنجر على فيتامين ج وسى والمواد المضادة للأكسدة، فهو يساعد على التئام الجروح ويدعم انتاج الكولاجين ويمتص الحديد.

8:يدعم الكبد ويحافظ على صحته من الفيروسات والأمراض ، كما انه يحافظ على صحة الكلى ايضا.

9:يساعد عصير البنجر على تعزيز صحة البشرة وعلاجها من البقع والكلف وجفاف البشرة، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة البشرة.

10:يعالج تساقط الشعر ويعزز نمو فروة الرأس ويحميها من القشرة والالتهابات.

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