ابتعادك عن هذه الفاكهة يُجنبك خطر الإصابة بالسكري.. فما هي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علينا الاهتمام دوماً بقياس نسبة السكر في الدم والحفاظ بشتى السبل سواء بالرياضة أو بالتغذية على إبقاء تلك النسبة تحت السيطرة للحيلولة دون الإصابة بالسكري.

وبهذا الخصوص، كشفت أحدث الدراسات عن أن تجنب تناول الأناناس يساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

وأوردت حول ذلك صحيفة اكسبريس عن دكتور باربي سيرفوني، خبيرة التغذية البريطانية المعتمدة، قولها إن الإفراط في تناول الأناناس قد يؤدي لظهور أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري، موضحة أن مؤشر نسبة السكر مرتفع بفاكهة الأناناس، وهو ما يعني أن الجسم يقوم بتكسيره لسكريات خاصة بسرعة كبيرة.

وأشارت باربي كذلك إلى أنه يتعين على مرضى السكري الذين يداومون على تناول الأناناس أن يتجنبوا تناول أكثر من نصف كوب (64 غراما) في اليوم الواحد.

وتابعت بقولها "هناك بعض الفواكه التي تتسبب في رفع نسبة السكر في الدم بمعدل أسرع من باقي الفواكه. والأناناس من الفواكه ذات المذاق الحلو اللذيذ، خاصة عندما يكون ناضجاً، وهو ما يجعل مؤشر نسبة السكر فيه مرتفعا بشكل واضح.

وإن كنتِ مضطرة لتناول الأناناس، فينصح بالاكتفاء بتناول نصف كوب (تقطيع حبة واحدة) وتناولها مع وجبة أو طعام غني بالبروتين، كما ينصح بتجنب الأناناس المعلب الذي تمت تحليته بالسكر، وإن كنتِ ستشترينه معلباً، فاختاري النوع الذي لا يضاف له سكر".