فوائد القهوة الخضراء أبرزها تنظيم ضغط الدم والسكر

القهوة الخضراء أو حبوب البن الأخضر من المشروبات التى بدأت تظهر مؤخرًا، كمشروب يساعد على فقدان الوزن، وبخلاف هذا الأمر فإن للقهوة الخضراء فوائد عديدة ما يجعلنا يمكن أن نستبدلها بالقهوة العادية، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد القهوة الخضراء، بحسب موقع "style craze".

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ما هي القهوة الخضراء

القهوة الخضراء هي حبوب البن الطبيعية وغير المحمصة، وأهم مكون لحبوب البن هو حمض الكلوروجينيك، الذي يتم إزالته عادة عندما يتم تحميص حبوب البن، وحمض الكلوروجينيك له خصائص مكافحة السمنة والسكرى ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان.

فوائد القهوة الخضراء

إنقاص الوزن

تظهر الدراسات أن مستخلص البن الأخضر يمكن أن يساعد في محاربة السمنة عن طريق خفض تراكم دهون الجسم، وقد كشفت إحدى الدراسات على الفئران السمينة التي تم تغذيتها على نظام غذائي غني بالدهون، كان مستخلص حبوب البن الأخضر قد قلل بشكل كبير من زيادة وزن الجسم.

علاج مرض السكري

حمض الكلوروجينيك في حبوب البن الأخضر لها تأثير على مستويات الجلوكوز في الدم، حيث إنه يخفض مستوى السكر فى الدم، وفى دراسة أن تناول من ثلاثة إلى أربعة فناجين من القهوة الخضراء منزوعة الكافيين يوميًا مع ارتفاع محتوى حمض الكلوروجينيك تحد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثانى بنسبة 30٪.

تنظيم ضغط الدم

كشفت دراسة أجريت على أشخاص يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وتناولهم للقهوة الخضراء يوميًا انخفاض ضغط الدم لديهم، حيث إن حمض الكلوروجينيك يمنع تكوين الكورتيزول، وهو هرمون معروف لزيادة مستويات ضغط الدم، لذا فإن استهلاك القهوة الخضراء أيضًا يحسن مرونة الشرايين ويخفض مستويات ضغط الدم.

مكافحة الشيخوخة

حبوب البن الخضراء مليئة بمضادات الأكسدة وتوفر تأثيرات ممتازة مضادة للشيخوخة، حيث إن حمض الكلوروجينيك في البذور يحسن خصائص الجلد وترطيبه وكذلك يكافح التجاعيد وعلامات تقدم العمر.

تحسين التركيز والمزاج

القهوة الخضراء تحتوى على بعض الكافيين، حيث تشير الدراسات إلى أن الكافيين يمكن أن يحسن الصحة النفسية عن طريق تعزيز المزاج والذاكرة والانتباه والتركيز.

تحسين مستويات الطاقة

الكافيين الموجود فى البن الأخضر يعزز مستويات الطاقة والأداء الرياضي، ولكن نحتاج إلى مزيد من الدراسات التى تفيد بأن الكافيين الموجود في حبوب البن الأخضر قد يكون له تأثيرات مشابهة للقهوة العادية لأن محتوى الكافيين منخفض نسبياً مقارنة بالقهوة العادية.

الوقاية من مرض الزهايمر

القهوة الخضراء يمكن أن تمنع أو تقلل بعض الأعراض المعرفية والعصبية والنفسية لمرض الزهايمر، وتشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن القهوة الخضراء قد تحسن وظائف الدماغ وكذلك الحالة المزاجية، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2012 في علم الأعصاب الغذائي، ساعدت الخصائص المضادة للأكسدة لمستخلص البن الأخضر في تقليل خطر الإصابة بالزهايمر.

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