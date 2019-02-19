انت الان تتابع موضوع انواع الخلايا في جسم الانسان والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

تعرف الخليّة بأنها وحدة البناء الأساسية لجميع الكائنات الحيّة بمختلف أنواعها وأحجامها، ويعتبر الإنسان من ضمن الكائنات الحية، ويتم جسم الإنسان من تريليونات الخلايا بأنواع مختلفة، وكل منها تقوم بوظائف مختلفة، وتجتمع الخلايا مع بعضها من أجل تشكيل بُنية الجسم، حيث تقوم الخلايا بأخذ العناصر الغذائية من الجسم وتحولها إلى طاقة، لأنه من خلال تلك الطاقة يتم تنفيذ المهمّات المطلوبة من كل خلية من الخلايا داخل جسم الإنسان.

يمكن للخلايا في جسم الإنسان القيام بعملية التكاثر من أجل توريث الصّفات الموجودة فيها إلى خليّة أخرى، وتسمى تلك العملية عملية الانقسام المتساوي في الخلايا الجسميّة، وأيضًا تسمى الانقسام المُنصف في الخلايا الجنسية، حيث يوجد داخل كل خلية عُضيّات لكل منها وظيفة معينة، ويجتمعوا سويا من أجل القيام بالوظائف المطلوبة من كل خليّة، ومن أهم العُضيّات في الخلية هي النّواة التي تحمل في داخلها المادة الوراثية الـDNA المسؤولة عن التحكم بالخلية وتخزين الصفات الوراثية.

انواع الخلايا في جسم الانسان

اكتشف العلماء وجود الخلايا وسعوا وراء اكتشاف كيفية تكوين جسم الكائن الحيّ من تلك الخلايا مع الأعضاء والأجهزة الكاملة التي تقوم بوظائفها، فسُميت مجموعة الخلايا لأنها تتشابه في تركيبها وتقوم بأداء نفس الوظيفة وتكون مجتمعة تحت اسم النسيج، وتجتمع الأنسجة المختلفة في مكان واحد في الجسم، وينتج عنها مجموعة من الأعضاء تكون جهاز كالجهاز البولي، ومجموعة من الأجهزة الآخرى المختلفة التي تُشكل الكائن الحي الكامل، وانواع الخلايا في جسم الانسان هي :

الخلايا العظمية، وهي الخلايا التي تُشكل الجهاز العظميّ أو الهيكليّ في جسم الإنسان، وتقوم بالعديد من الوظائف من بينها دعم عظام الجسم وتقويتها وإمدادها بالقدرة على الوقوف أو التحرّك بشكل ثابت.

الخلايا الغضروفيّة، نوع من أنواع الخلايا المُشابهة لخلايا العظام، ولكن هذا النوع أقل تركيز وأكثر مرونة مقارنة بالخلايا المتواجدة في العظام، فهي تنحني بشكل حر، وتتواجد في الأذن والأنف وبين المفاصل والفقرات.

الخلايا العصبيّة، وتُعرف بأنها مجموعة من الخلايا تُشكل جميعها الجهاز العصبي للإنسان، وتقوم بدورها في إظهار ردّة فعله على أمور مُعينّة، كالتعرض للحرارة بصورة مفاجأة أو نخز الدبوس، وتضم أيضًا بعض المشاعر النفسية كالخوف والقلق، تلك المشاعر التي يتحكم بها الدّماغ، وتقوم بتلك الوظائف من خلال سيّالات عصبيّة تقوم بإرسالها واستقبالها من وإلى الدّماغ.

الخلايا الجلديّة، وهي عبارة عن مجموعة من الخلايا تُشكّل في مجموعها طبقة الجسم الخارية، وتُغطي أعضاء الجسم وتحديداً الداخلية، من أجل حمايتها من المُؤثرات الخارجية.

الخلايا العضليّة، تُعرف بأنها مجموعة من الخلايات التي تضمّ العديد من الأنسجة لتُشكّل في النهاية ما يعرف بالعضلة، وتكون وظيفتها التحكم في حركة عضلات الجسم من الانقباض والانبساط، وأيضًا التحكم في حركة الجسم ككل.

الخلايا الإفرازية، وهي مجموعة من الخلايا المُتخصصة في إفراز المواد، ومن بينها خلايا البنكرياس والغدد اللعابيّة والغدد الدُهنية التي تتواجد على الجلد.

الخلايا الدُهنية، وتُعرف بأنها مجموعة الخلايا التي تقوم بعملية تخزين الطاقة التي يكتسبها الجسم عن طريق الطعام، على شكل مواد دُهنية، وتمتاز تلك الخلايا بأنها لديها قدرة كبيرة على الاحتفاظ بكميات كبيرة من الدهون، وتكون موجودة في الجسم باللون الأصفر، حيث يُشكل اللون الأصفر مُؤشرا لها، وتأخذ تلك الدهون مساحة الخلية ككل، وتحاط هذه الخلايا بنسيج دُهني يقوم بعزل الأعضاء وخاصة الداخلية، من أجل حمايتها.

خلايا الدّم، وهي مجموعة من الخلايا المُتحركة باستمرار ولا تتواجد في مكان مُعين، ومنه خلايا الدّم الحمراء وخلايا الدًم البيضاء وخلايا الصّفائح الدمويّة.

خلايا بيضيّة، وهي مجموعة من الخلايا المتواجدة فقط في خلايا الجهاز التناسلي للأنثى ووظيفة تلك الخلايا هي التَكاثر.

خلايا منويّة، مجموعة من الخلايا التي تتواجد فقط في الجهاز التناسلي للذكر ووظيفتها التكاثر.

خلايا جذّعية، وهي مجموعة من الخلايا الأساسية والخلايا الأم للكائن الحيّ، ويقوم العلماء دائمًا بإجراء البحوث عليها، لمعرفة إذا كان لها دور في علاج الاضطرابات المرضيّة في المستقبل أم لا.

خلايا بصريّة، وهي مجموعة من الخلايا توجد في العين ووظيفتها استقبال الضّوء والصّورة المنعكسة عليها.

عدد الخلايا في جسم الإنسان

قد لا يتصور الإنسان أن جسمه يتكون من مجموعة كبيرة من الخلايا لا تُرى بالعين المجردة، حيث أنه بمجرد التفكير في أعداد الخلايا لابد أن يعرف أن الرقم كبير وهائل، وحول العلماء تحديد عدد تقريبي للخلايا في جسم الإنسان، وبذلوا الكثير من الجهد لحساب هذا العدد، وتوصلوا إلى أن العدد التقريبي لخلايا الإنسان 37.2 تريليون خليّة، دون أن يتم حساب الميكروبات والكائنات الدقيقة التي تعيش بجسم الإنسان، حيث كشف العلماء أن جسم الإنسان يحتوي على 50 مليار خلية دهنيّة و 2 مليار خلية في عضلة القلب، و 35 مليار خلية جلد.

وتختلف أنواع الخلايا في الكائنات الحية باختلاف الكائنات الحية نفسها كالإنسان والنبات والحيوان، ولكن بصفة عامة تنقسم الخلايا إلى قسمين رئيسين وهما الخلايا بدائية النواة وهي خلايا بسيطة البناء تكون فيها المادة الوراثية غير مُحاطة بغلاف نوويّ، وخلايا حقيقة النّواة وهي الخلايا المُعقدة التي يحيط الغلاف النوويّ بمادتها الوراثية.