طريقة استخدام بذور الكتان لتنحيف الجسم بدون رجيم

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بذور الكتان هي من البذور غنية بالألياف، مما يساعدنا على الشعور بالشبع و الإكتفاء ،لذا بذرة الكتان للتنحيف في اسبوع بتصلح بدون رجيم و هي أيضا تحسن الهضم وتزيل النفايات و السموم من أجسامنا . بذور الكتان للتنحيف مجربة في اسبوع تسمح بانقاص الوزن و التنحيف سريعا و بشكل صحي وتقليل السيلوليت بدون رجيم ، و بذور الكتان الان هي على رأس الصفحة كإهتمام يشغل معظم النساء ، لأنه أحيانا تكون المرأة مضطرة لأن تخضع إلى حميات معقدة وصارمة، للحصول على نتائج جيدة , في أسرع وقت ممكن

بذور الكتان لجسم نحيف بدون رجيم

بذور الكتان للتنحيف

الوصفة عبارة عن وجبة غذائية ولا تمنع من تناول وجبات خفيفة معها والاكثار من الخضروات الطازجة والسلطة .

بذور كتان محمصة ومطحونة 250 جرام.

جوز مطحون 100 جرام.

كمون مطحون ملعقة صغيرة.

التحضير الوصفة

اخلطي الكميات السابقة جيدا وضعيها في برطمان محكم الغلق ويحفظ في الثلاجة.

تحتوي الخلطة علي مركبات غنية بمادة أسيد “الفا ـ لينوليك” الموجودة في الجوز،

وزيت الجوز وزيت بذور الكتان، يخفف من مستوى الكوليسترول وتذيب الدهون .

وتمتص السوائل وتنتفخ حيث تشكل كتلة هلامية تعمل كملين فعال.

فوائد التركيبة:

1ـ الخلطة منحف ممتازملعقة وسط مع السلطة أو مع اللبن منزوع الدسم مع ملاحظة طحنها او تؤخذ مع الماء قبل الاكل بربع ساعة.

2ـ الخلطة تذيب الدهون اذا اخذت مطحونه قبل الوجبة ويجب ان تطحن يوميا او يوم بعد يوم حتي لا تفسد موادها و تتاكسد وتصبح ضارة .

3ـ تخفض ارتفاع الكوليسترول.

مقدار الجرعة المطلوبة

– بالنسبة للكمية المطلوبة حوالي ملعقه كبيرة (طعام) لكل 50 كيلو من وزن الجسم يعني الوزن 45 كلجم مثلا تاخذ 1 ملعقه كبيرة

الوزن 90 كلجم مثلا تاخذ 2 ملعقه كبيرة (طعام) طبعا في اليوم الواحد أي النهار كله .

– مع الروب(اللبن ) او مع الماء او سفوف ومن ثم يشرب الماء او منقوع ويصفي ويشرب.

– كل الطرق مفيدة وحتي نقلل من مدي تاثر البعض من الطعم او الرائحة جميع الطرق السابقة مفيدة وتؤدي الغرض وافضلهم اكل الخلطة بالروب بدون دسم.

– يمكن استخدام زيت بذرة الكتان( الزيت الحار) يساعد على التنحيف اذا ما تم استبدال زيوت الطهي لوضعه علي السلطة والفول والحمص .

– ويمكن تدليك منطقة البطن بزيت بذرة الكتان ومنطقة الارداف يساعد علي تقليل الدهون في المناطق المذكورة مع اخذ التركيبة السابقة.

المدة العلاجية:

ينزل الوزن مع تناول الوصفة بمعدل 1.5- 2.5 كيلو اسبوعيا ويعتمد علي النظام الغذائي والحركة والمشي.

فوائد زيت بذور الكتان للتحيف:

تلعب الأحماض الدهنية الأساسية , بما فيها الألفا لينوليك الموجود بزيت الكتان على تنحيف الجسم كما أن هذه الأحماض لا يستطيع الجسم تخليقها من تلقاء نفسه , بل يحتاجها الجسم من خلال تناولها من المصادر الغذائية , وهي تعمل على جعل أغشية الخلايا أكثر مرونة , وتعمل بشكل أفضل على جلب المغذيات إليها وطرد السموم منها. وتلعب أحماض أوميجا-3 الدهنية دورا هاما في زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون مثل الدهون التي توجد بمنطقة الكرش.