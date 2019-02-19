أبو النجا يؤكد أن معدلات السمنة زادت بين الشباب بشكل كبير

أكد الدكتور محمد أبو النجا أستاذ مساعد الجراحة بكلية طب عين شمس وإستشارى جراحات السمنة المفرطة والمناظير أن معدلات السمنة زادت بشكل مخيف بين الرجال في الدول المتقدمة، كما يعانى العالم العربى من زيادة معدلات السمنة وخاصة بين الشباب ولذلك يجب الحذر من هذه الظاهرة المخيفة التى تؤثر بالسلب على الفرد والمجتمع .

وقال يتسبب الوزن الزائد والسمنة المفرطة بشكل خاص في مخاطر عديدة و مشاكل صحية، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، كما يؤثر على الخصوبة لدى النساء والرجال كما يؤدى فى بعض الأحيان الى تأخر الحمل عند النساء بالإضافة أنه مسبب من مسببات العقم لدى السيدات ، فقد يؤدي الوزن الزائد إلى مشاكل صحية على المدى القصير والطويل لا حصر لها قد يتم تجاوزها بفقدان الوزن بطريقة سليمة .

وأكد أن عمليات تكميم المعدة تمثل حلاً جذريا لدى الكثيرين من أصحاب السمنة المفرطة فهي تعزز الرشاقة لكن ينبغي أن تكون وفق معايير طبية تجنباً لبعض المخاطر الصحية كما أن العملية ضرورية عندما يصل وزن الإنسان للحد الذي يجلب له الأمراض ويقيد عزيمته عن الحياة فالعملية تعيد إليه نشاطه وحيويته من جديد .

وأوضح أن الشباب فى سن المراهقة يكونوا لديهم حالة من فتح الشهية، و الرغبة فى تناول المياه الغازية قائلا: أن هذا السن يتطلب أكل المأكولات المفيدة تجنبا للإصابة بالسمنة.

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