شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. 4 أنواع لمجموعات الدم تحدد كيفية التبرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليست جميع أنواع الدم متشابهة، ولكن هناك 8 أنواع دم مشتركة والعديد من الأنواع النادرة الأخرى له، ويتم تحديد أنواع الدم من خلال وجود أو عدم وجود مستضدات معينة ، وهى المواد التي يمكن أن تؤدي إلى الاستجابة المناعية إذا كانت غريبة على الجسم.

هناك 4 مجموعات دم رئيسية وفقا لتقرير موقع " redcrossblood" يحددها وجود أو عدم وجود مستضدين - A و B - على سطح خلايا الدم الحمراء، بالإضافة إلى المستضدات A و B ، يوجد بروتين يسمى عامل Rh ، والذي يمكن أن يكون موجودًا (+) أو (-) ، مما يخلق 8 أنواع دم أكثر شيوعًا (A + ، A- ، B + ، B- ، O +، O-، AB +، AB-).

كيف يتم تحديد نوع دمي؟

الدم شئ موروث مثل لون العين ، يتم تمرير فصيلة الدم وراثيا من أحد الوالدين، حيث تعتمد ما إذا كانت فصيلة الدم من النوع A أو B أو AB أو O على أنواع دم الأم والأب.



مجموعات الدم

ما هى مجموعات الدم ABO

لا يحتوي الدم من النوع O على أي مستضدات موجودة على سطح خلايا الدم الحمراء، ويعتبر أكثر أنواع الدم المعروفة للإنسان، حيث يمكن التبرع بدمهم لأى فصيلة، ولكنهم لا يستطيعون الحصول سوى على فصيلة دم O فقط.

نوع الدم A الأكثر شيوعًا ولديه مستضدات على سطحه، يمكن للأشخاص الذين لديهم دم من النوع A التبرع به إما من النوع A أو AB. يمكنهم الحصول على الدم عند الحاجة من النوع 0 أو من النوع A.

فصيلة الدم B شائعة أيضا ولديها مستضدات B على السطح ، ويمكن لهؤلاء الأشخاص التبرع بالدم إما من النوع B أو من النوع AB، و يمكن أن يتلقوا من النوع O أو من النوع B.، بينما وجد أن فصيلة الدم AB هي الأقل شيوعا والتي يحتوي هذا النوع من الدم على مستضدات A و B على سطح خلايا الدم الحمراء.



تحديد نوع الدم

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