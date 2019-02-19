- 1/2
- 2/2
كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 فبراير 2019 07:32 مساءً - تقلق الحوامل عند علمهن بحملهن بتوأم، ويسكنهن الخوف خلال تسعة أشهر من الحمل، بسبب معتقدات خاطئة ومنها:
1 - ستكون ولادتها قيصرية
خطأ
الكثير من حالات التوائم يولدون بطريقة طبيعية خصوصاً بعد مرور حوالي 34 أسبوعاً على الحمل
2 - يجب أن تأكل لثلاثة أشخاص
خطأ
المهم هو الكيف وليس الكم، ويجب أن تحتوي وجبات الحامل على كل العناصر اللازمة لجسمها وللمولودين
3 - تلد الأول بطريقة طبيعية ويموت الثاني
خطأ
من الممكن أن تلد الأول بطريقة طبيعية والثاني بقيصرية
4 - لا تنام طيلة فترة الحمل
خطأ
هذا المعتقد ليس له علاقة بالحمل بتوأم، وربما يكون لمرض ما أو خوف الحامل من الولادة
5 - عليها ألا تمارس الرياضة وتبقى في السرير
خطأ
بل يجب أن تمارس الرياضة التي يختارها الطبيب لكي تلد بشكل طبيعي
كانت هذه تفاصيل خبر معتقدات خاطئة عن الحمل بتوأم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.