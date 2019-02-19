كيف أُربي طفلي الرضيع؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 فبراير 2019 07:32 مساءً - من أهم اللحظات وأجملها للزوجين هي ولادة طفل جديد، ولكن قدوم هذا الطفل إلى المنزل والعائلة سيغير نهج حياتها من خلال زيادة المسؤوليات في كل يوم من حياة الطفل، فتربية الطفل ليست عمليّة هينة ولكنها أمر يتطلّب الكثير من الاهتمام واللين والدقة.

التقت «الخليج 365» الاختصاصي النفسيّ، قاسم بن عيسى العسيري؛ ليخبرنا عن طرق تربية الطفل الرضيع.

أشار العسيري إلى أن مهمة تربية الطفل تبدأ من اللحظات الأولى من عمره، فيجب أن تبدأ الأم بإشعار طفلها بحبها وحنانها. ولتربية الطفل الرضيع تربية صحيحة يجب علينا أن نتبع الخطوات الآتية:

1. يجب أن تعرفي متى يحتاج الطفل إلى الغذاء أو تغيير الحفاظ من دون الحاجة إلى أن يبكي فذلك أدعى؛ ليتربى على أن هناك من يهتم إلى أمره.

2. يجب أن تنتبهي إلى الطريقة التي تداعبين بها طفلك، فالبعد عن العنف مهم جداً عند اللعب مع الطفل الرضيع حتى لا يشب على التعود على سلوك العنف.

3. حاولي أن تبتعدي عن الصراخ في وجه الطفل الرضيع حتى لا يتعود على أن الاحتياجات لا تتحقق إلا بالصراخ، كما أن الصراخ يولد طفلاً ضعيف الشخصية.

4. تحدثي مع طفلك الرضيع باستمرار فرغم أنه لن يفهمك لكنه سيعتاد على كلامك وبالتالي سيكون مستمعاً جداً لما تقولين إذا كبر.

5. حاولي الحصول على توقعات واضحة للطفل تكون ملائمة لعمره.

6. تحدثي إلى الطفل بحنان وبطريقة إيجابية وامنحيه الفرصة للاستجابة وبدء التفاعل وممارسة اللعب.

7. تقبلي طفلك باعتباره شخصية فريدة له شخصية وهوية مستقلة به.

8. وأخيراً يجب أن نعلم بأنه كلما اهتممنا بأدق التفاصيل التي يقوم بها الطفل الرضيع سنكتشف أن لها مغزى معيناً يحتاج أن ننتبه له، مما يساعده لينمو ويتربى بشكل جيد.