حلول لمزاجية أطفالكم في اختيار الطعام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 فبراير 2019 07:32 مساءً - لستم وحدكم من يعاني من هذه المشكلة؛ حيث إن ثلث الأطفال يواجهون نوعًا من تحديات التغذية؛ فمن الطبيعي أن يرفضوا المأكولات التي لم يجربوها من قبل، أو تكرار طلبهم لطبق أحبوه

أبرز أسباب رفض الطعام

العامل الوراثي: فالأطفال يولدون بشهية تفضل مذاقًا عن آخر، مثل الحلو أو المالح.

البيئة المحيطة: فهم يفضلون اللعب عن الجلوس لتناول الطعام.

العامل النفسي: فكلما حاولتم إجبار الصغار على تناول الطعام، كلما ازداد عنادهم.

العامل الطبي: مثل الحساسية لبعض أنواع الغذاء أو المشاكل في المضغ، هنا عليكم استشارة طبيب أطفالكم أولاً.

ظهور الأسنان: حيث يصبح تناول الأطعمة القاسية أمرًا صعبًا عليهم؛ لما يسببه من آلام فموية.

كل حل حسب الحالة

إذا كان الطفل يأكل ببطء شديد:

• ضعوه على طاولة الطعام، وأبعدوه عن التليفزيون والألعاب.

• شجعوه على تناول الطعام بنفسه، باستخدام أدوات الطعام التي يفضلها.

يأكل كمية قليلة:

• قطعوا الطعام إلى أجزاء صغيرة؛ ليتناول كلاً منها مرة واحدة.

• دعوا الأطفال يشاهدون أقرانهم وهم يستمتعون بتناول مأكولات متنوعة.

• عليكم تناول نفس الطعام الذي يتناولونه.

• احرصوا على أن تكون الكميات المقدمة لهم، مناسبة لأعمارهم.

لا يهتم بتناول الطعام:

• تقديم وجبات متكررة صغيرة خلال النهار؛ بدلاً من 3 وجبات رئيسية.

• إشراك الأطفال في عمليات التسوق من البقالة وإعداد الوجبات.

• إعداد أطباق بسيطة؛ فبعض الأطفال لا يحبذون تناول الأطعمة كثيرة المكونات.

• تقديم أنواع الطعام الجديدة عدة مرات؛ فقد أظهرت الدراسات أن الطفل قد يرفض الطعام من 8-15 مرة قبل قبوله.

• دعوهم يتذوقون الطعام قليلاً في البداية، واصبروا عليهم.

• حاولوا دعوة أصدقائهم بانتظام، أو دعوهم يتناولون الطعام مع الأقارب أو الجيران.

الطفل الذي لا يشرب الحليب:

• استخدموا أكوابًا مميزة يعشقها أطفالكم، سواء في اللون أو الشكل.

• تحضير مخفوق الحليب مع ثمار الفاكهة كوجبة خفيفة.

• المهلبية أو الكاسترد أو الأرز بالحليب، طريقة مثالية لزيادة كمية الحليب.

لا يتناول الخضروات أو الفواكه:

• إضافة بعض الخضروات للبيتزا، بعد مزجها في الخلاط؛ كالجزر المسلوق والكرفس والبصل والقرنبيط.

• تحضير الخبز الصحي ممزوجًا بقطع الخضار.

• تحضير حلوى الجيلي بقطع الفواكه الصغيرة داخل الحلوى.

• إضافة اللبنة أو الحمص للأطفال؛ لتغميس الخضار فيها.

• ابتكار أشكال وشخصيات محببة من الخضروات والفواكه لجعلها أكثر جاذبية.