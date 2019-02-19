أهمية فيتامين A للأطفال

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تحتاج الأطفال من جميع الأعمار التغذية المناسبة للنمو والتطور ، وتعد الفيتامينات من الأشياء الأساسية التي تساعد على النمو الصحي ، وهي تتوفر في بعض مصادر الغذاء ، وهناك أنواع مختلفة من الفيتامينات (A ، B ، C ، D ، E ، K) ، ويعد فيتامين (A) مهم لنمو الأطفال ، لأنه يلعب دورا هاما في تكوين العظام .
فوائد فيتامين A للأطفال
يساعد فيتامين A على النمو الشامل للطفل ، ومن أهم فوائده ما يلي :
– تطوير العظام والأسنان والأنسجة ، مما يساعد على بناء بنية الجسم السليم .
– تعزيز البصر الحاد والرؤية القوية من خلال لعب دور مهم في نمو شبكية العين .
– المساعدة على نمو الأغشية والأنسجة المختلفة في الجسم والحفاظ عليها بصحة جيدة .
– سرعة إصلاح للعظام والعضلات والأنسجة في حالة حدوث أي ضرر ، فالأطفال كثيرًا ما يكونون عرضة للحوادث والسقوط .
المستوى الأمثل من تناول فيتامين (A) يوميا للأطفال
البدل الغذائي الموصى به من فيتامين (ِA) للطفل يختلف لكل واحد. ومع ذلك ، وهناك مستويات مثالية معينة يتم تحديدها للأطفال استنادًا إلى أعمارهم .
– بالنسبة للرضع الأقل من 3 سنوات ، يعتبر 300 ميكروجرام من فيتامين A بشكل يومي مقدار مناسب .
– بالنسبة للأطفال الذين لا يقل عمرهم عن 4 سنوات حتى عمر 8 سنوات ، يوصى باستهلاك 400 ميكروجرام من فيتامين A يومياً .
– بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 9 سنوات ولكن أقل من 14 سنة ، فإن 600 ميكروجرام من فيتامين A تعتبر ضرورية لمواصلة تطوير الصحة .
مصادر فيتامين A للأطفال
بعض المصادر الشائعة لفيتامين A هي :
– الجزر : إن الجزر غني بالبيتا كاروتين ، وهي معروفة باسم ” طليعة الفيتامين ” A ” لأنها بمثابة السلائف إلى إنتاج فيتامين ” A ” بالجسم ، ويعد وجود الجزر في السلطة هو أفضل طريقة لاستهلاك فيتامين A .
– الخضروات : تحتوي الخضراوات الأخرى الخضراء الداكنة ، والحمراء الداكنة أو برتقالية اللون على فيتامين ” A ” .
– منتجات الألبان والدواجن : مثل الحليب والجبن والبيض هي أيضًا مصادر جيدة لفيتامين ” A ” .
– يمكن أيضا تناول الأسماك واللحوم والكلى و سمك القد لاحتوائها على فيتامين A ، ولكن يفضل تناولها بكميات صغيرة .
هل يمكن للأطفال تناول مكملات فيتامين A
بشكل عام ، يجب على النظام الغذائي المتوازن أن يوفر لطفلك النسبة الضرورية من فيتامين A اللازمة لنموه ، ولكن في بعض الحالات ، يمكن أيضًا اختيار المكملات لدعم مستويات فيتامين A .
مكملات فيتامين (A) عادة ما تكون متاحة في شكل أقراص ومن المفترض أن تمضغ ، وتأتي المكملات الغذائية للأطفال في مجموعة متنوعة من النكهات التي تناسب الأطفال الصغار .
يجب التأكد من أن الجرعة التي تعطيها لطفلك مناسبة له ولعمره ، لذلك يفضل الحصول على موافقة الطبيب وعدم إعطاء الطفل المكمل الغذائي بدون استشارة طبية .
هل تناول الكثير من الطعام الغني بفيتامين (A) ضار للأطفال
يجب العلم بأنه حتى إذا كان الفيتامين جيد لصحة الطفل ، فإن هذا لا يعني أنه يمكن أن يتناوله الطفل بكميات كبيرة دون أن يسبب له أي ضرر ، معظم مصادر فيتامين (A) التي تستهلك من مصادر الغذاء نادرا ما تكون سامة لأن الجسم يمنع تخزين الكثير من الفيتامين ، ومع ذلك ، فإن تناول كميات مفرطة قد تكون خطيرة إذا تعدت نسبة الفيتامين المنطقة الآمنة ، وقد تؤدي إلى :
– شعور بالغثيان والقيء المتكرر ونوبات الإسهال .
– ضرر شديد على الكبد .
– انخفاض كثافة العظام التي يمكن أن تسبب هشاشة العظام .
– في بعض الحالات النادة يصبح استهلاك الفيتامين قاتلاً .
أقصى مدخول من فيتامين A للأطفال
على الرغم من أن المستويات المثلى لكل طفل وفقاً لسنه قد تم ذكرها أعلاه ، إلا أن هناك حد أقصى يجب عدم تجاوزه ، وإذا تم تجاوزه يصبح فيتامين A ضارًا بالطفل .
في الأطفال أقل من 3 سنوات من العمر ، لا ينبغي أن يتجاوز المدخول اليومي من الفيتامين 600 ميكروغرام ، وبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و 8 سنوات ، فإن حد السلامة لديهم يبلغ حوالي 900 ميكروغرام ، إن إعطاء أي نوع من مكملات الفيتامين A التي تزيد المدخول إلى مستوى يتجاوز حد السلامة يمكن أن يسبب أضرار للطفل .
نقص فيتامين A لدى الأطفال
على الرغم من أن نقص فيتامين A في العصر الحالي أمر نادر الحدوث ، إلا أن هناك بعض الحالات التي قد يحدث فيها هذا الأمر ، خاصة في غياب النظام الغذائي الصحيح ، وقد يؤدي غياب التنوع في العناصر الغذائية المستهلكة إلى نقص فيتامين A .
يمكن أن يسبب نقص فيتامين (A) مشاكل مع البصر والجلد ، وتعد التدابير المطلوبة في مثل هذه الحالات هي اللجوء بسرعة إلى المكملات الغذائية وإعادة النظام الغذائي إلى المسار الصحيح .
ونستنتج في النهاية أن فيتامين (A) للأطفال الصغار والرضع من جميع الأعمار له الكثير من الفوائد ولكن فقط عندما يستهلك بكميات تعتبر مثالية وآمنة لكل طفل .
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