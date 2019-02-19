شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخطاء تقوم بها النساء تهدد حياتهنّ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يهمل كثير من النساء القيام ببعض الواجبات تجاه أجسامهنّ، في حين أنّ تجاهل بعض المشاكل الصحية قد يؤدي إلى الوفاة، بينما التفاعل والتجاوب مع هذه المشاكل قد تنقذ حياة الكثير منهن.

وهذه بعض الأخطاء التي تقوم بها النساء وتهدد حياتهنّ ومنها:

– إهمال أمراض القلب:

مرض القلب هو مسبب رئيسي للوفاة لكل من الرجال والنساء في عدد كبير من دول العالم. لكنّ النساء أكثر عرضةً للوفاة إثر نوبة قلبية من الرجال.

كما أنهنّ أكثر عرضة للتأخر في طلب الرعاية الطارئة. والأكثر من ذلك، تميل النساء إلى الإصابة بأعراض نوبة قلبية مختلفة عن الرجال.

بالإضافة إلى آلام الصدر، غالباً ما تعاني النساء ضيق التنفس، والغثيان والقيء، وألم الظهر والرقبة أو الفك. خذي هذه العلامات على محمل الجد.

– إهمال الصحة العقلية والنفسية

النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالاكتئاب والقلق. علماً أنّ الاكتئاب هو المشكلة الصحية العقلية الأكثر شيوعاً بين النساء، ويمكن أن تبرز في أيّ مرحلة من مراحل الحياة، بما في ذلك أثناء وبعد الحمل.

ولكنّ العديد من النساء لا يطلبن العلاج أبداً، وإن أُهمل العلاج، فقد يؤدي الاكتئاب إلى مشاكل صحية أخرى تمنع من الاهتمام بالذين يعتمدون عليك؛ لذلك لا ينبغي تجاهل المشاعر التي تدوم معك لأكثر من أسبوعين.

– عدم التعامل مع التوتر:

يعتبر قدر معيّن من التوتر جزءاً من الحياة اليومية. لكنَّ عدد النساء اللواتي يبلّغن عن التعرّض للتوتر يفوق عدد الرجال.

للتوتر تأثيرات مختلفة على النساء؛ إذ تميل النساء إلى مواجهة الأعراض الجسدية للتوتر أكثر من الرجال، كما يمكنه أن يقلل من فرص الحمل، وأن يزيد من خطر القلق والاكتئاب. تعاملي معه بالتواصل مع الأحباء أو ممارسة الرياضة.

– عدم الحصول على ما يكفي من النوم:

لنقص النوم دور في عدد من الحالات الصحية المزمنة، مثل أمراض القلب والسّمنة والاكتئاب؛ إذ يحتاج البالغون من 7 إلى 8 ساعات نوم كل ليلة، وعدم استيفاء هذا الشرط، يمكن أن يؤثر على شعوركِ وأدائكِ في اليوم التالي.

علماً أنّ النساء أكثر عرضة من الرجال لمواجهة صعوبة في الخلود إلى النوم أو البقاء نائمين. يمكنكِ اتخاذ خطوة صحية والتحدث مع طبيبكِ عن عادات نومِك، إضافة إلى تعلّم طرق لتحسين نومكِ والالتزام بالحصول على قسط كافٍ من النوم.

– إهمال الفحوص الطبية:

رؤية طبيبك لإجراء فحوص منتظمة يمكن أن ينقذ حياتكِ. فهناك كثير من المخاطر الصحية التي تؤثر على النساء؛ مما يمكن علاجها بسهولة أكبر، عندما تُشخَّص في وقت مبكِّر.

– عدم معرفة كيفية منع السكتات الدماغية:

في كل عام، تؤثر السكتة الدماغية على عدد نساء أكثر من الرجال، علماً أنها لا تعتبر مرضاً مقتصراً على كبار السن، على الرغم من أنَّ الخطر يزداد مع تقدم العمر.

– عدم الحفاظ على وزن صحي:

يعرف الجميع غالباً المخاطر الصحية المترتبة على زيادة الوزن، مثل ألم المفاصل والسكري والسكتة الدماغية وأمراض القلب، كما من المعروف أيضاً أنّ تناول الطعام الصحي والنشاط البدني هو طريقة لإنقاص الوزن والحفاظ عليه.

لكن بالنسبة للعديد من النساء، لا يكون الأمر بهذه البساطة. تحدثي مع طبيبكِ عن طرق التعامل مع المسببات العاطفية والثقافية التي قد تلعب دوراً.