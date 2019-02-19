"القهوة الخضراء" كنز لا تعرفه معظم النساء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الكثير مِنّا لا يعرف القهوة الخضراء ومميزاتها، فرغم أنها نفس حبوب القهوة العادية إلا أنها تختلف في خصائصها كثيرا، فما يميز القهوة الخضراء عن البنية هو احتواؤها على مادة الكلوروجينيك التي تتأثر بالحرارة فتقل في القهوة المحمصة.

ومادة الكلوروجينيك (chlorogenic) لها خصائص إيجابية على الصحة وتعزز صحة القلب والشرايين، وتساعد على تشجيع حرق الدهون في الجسم وتنظيم السكر في الدم.

القهوة الخضراء تحتوي على الكثير من الفوائد للبشرة وللجسم ولإنقاص الوزن، وهو ما تبحث عنه النساء دائما، كما أنها مفيدة كحمية غذائية لإنقاص 12 كيلو من الوزن في شهر واحد.





وللقهوة الخضراء العديد من الفوائد الصحية كما وضّحها موقع "ويب طب" المتخصص كالتالي:

تنظيم ضغط الدم

ومن بين فوائد حمض الكلوروجينيك حماية الشرايين والأوعية الدموية وتنظيم مستويات ضغط الدم لمَن يعانون من ضغط الدم المرتفع.





خسارة الوزن

تساعد القهوة الخضراء على حرق الدهون وتقليل الوزن، حيث إنها تقلل الشعور بالجوع، كما أن حمض الكلوروجينيك الذي تحتويه القهوة الخضراء (الذي يعمل كمضاد أكسدة) وللكافيين معاً، دور في تعجيل وتسريع عمليات الأيض والتمثيل الغذائي وحرق الدهون في الجسم.

تنظيم مستوى السكر

ولحمض الكلوروجينيك دور كبير في تنظيم مستويات السكر في الدم وتخفيضها، فهو يساعد فعلياً في إنقاص السكر والأنسولين في الدم، وذلك لتأثيره المضاد على نقل الجلوكوز في الدم.





وتساعد مادة الكلورجينك الموجودة في القهوة الخضراء على الحماية من الأمراض البكتيرية كما تقوي الذاكرة وتزيد من التركيز، فهي مفيدة لمرض "ألزهايمر".

ولإعداد القهوة الخضراء في المنزل، أضف ملعقة من القهوة الخضراء إلى كوب من الماء البارد دون إضافة سكر، وقم بغلي الخليط معاً على النار، واشرب كوبا واحدا فور الاستيقاظ، وفي حالة التخسيس يمكن شرب فنجان قبل الوجبات الرئيسية بنصف ساعة، ويمكنك تناولها مع وجبة الإفطار.





وعن الآثار الجانبية للقهوة الخضراء تقول الدكتورة سمر محمود، استشاري التغذية العلاجية، إن القهوة الخضراء تحتوي على الكافيين وبالتالي يجب عدم الإفراط في تناولها، حتى لا تسبب الأرق واضطرابات المعدة وعدم انتظام ضربات القلب، وقد تسبب الجلطات.

وأضافت "القهوة الخضراء محظورة على بعض الفئات مثل الحوامل فكميات الكافيين العالية ممكن أن تسبب الإجهاض أو الولادة المبكرة، وهي مضرة للمرضعات ومرضى القولون ومرضى السكري والضغط والمصابين بالجفاف، حيث إنها مدرة للبول".