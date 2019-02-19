شكرا لقرائتكم خبر عن من ساسك لراسك..اعرف التغييرات اللى بتحصل بجسمك لما بتكبر فى السن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تحدث مجموعة كبيرة من التغييرات في الجسم بدرجات مختلفة مع تقدمنا ​​في العمر، وهذه التغييرات ليست بالضرورة مؤشراً على المرض ولكنها يمكن أن تكون مؤلمة وهى جزء طبيعى من الشيخوخة والتقدم فى السن، وبالرغم من أن هذه التغييرات لا يمكن إيقافها إلا إن معرفة هذه التغييرات واعتماد نمط حياة صحي يمكن أن يقلل من تأثيرها على الصحة العامة.

ذكر موقع "medicine net" أن التغيرات التى تحدث فى أجسامنا مع تقدمنا فى العمر هى:

1-الجلد: مع تقدم العمر، يصبح الجلد أقل مرونة وأرق وأكثر هشاشة وضعفاً، ومن السهل حدوث كدمات، وقد تتكون التجاعيد والبقع وعلامات الجلد بشكل أكثر وضوحاً، كما يمكن أن يصبح الجلد أكثر جفافًا وحكة أيضًا نتيجة لأن الجلد ينتج زيوت أقل من الطبيعى مع كبر السن.

2- العظام والمفاصل والعضلات: تفقد العظام عادة كثافتها ويتقلص حجمها مما يجعلها أكثر عرضة للكسور وتتقلص كتلة العضلات وتصبح أضعف، وتتآكل المفاصل وتصبح ملتهبة ومؤلمة وأقل مرونة.

3- الحركة والتوازن: يمكن أن يتأثر حركة وتوازن الشخص مع التقدم فى السن، حيث تزداد مشاكل العظام والمفاصل والعضلات مع التغيرات في الجهاز العصبي وهو ما يسبب عدم القدرة على التوازن وكثرة التعرض للكسور والكدمات.

4- شكل الجسم: مع الشيخوخة يتغير شكل الجسم، ويحدث قصر فى القامة، ويتغير انحناء الفقرات الخلفية، مع زيادة فقدان العضلات ويقل معدل حرق الدهون وتراكمها على منطقة البطن والأرداف، وبالتالى يصبح الحفاظ على وزن مثالي للجسم أكثر صعوبة.

5- الوجه: تحدث تغييرات الشيخوخة أيضًا في الوجه، بخلاف التجاعيد والبقع، يمكن تغيير شكل الوجه العام، بسبب فقدان الحجم الكلي لعظام الوجه وبالتالى تحدث ترهلات.

6- الأسنان واللثة: تصبح الأسنان أكثر ضعفاً وهشاشة كما أن الغدد اللعابية تنتج كمية أقل اللعاب، ويحدث انحسار للثة، وقد تؤدي هذه التغييرات إلى جفاف الفم وتسوس الأسنان والالتهابات وسوء التنفس وفقدان الأسنان وأمراض اللثة.

7- الشعر والأظافر: يمكن أن يصبح الشعر أرق وأضعف مع تقدم العمر، يزداد جفاف الشعر وقد يؤدي إلى الحكة وعدم الراحة.

8- الهرمونات والغدد الصماء: تعتبر التغيرات الهرمونية شائعة في كبار السن ويصادف أيضا ضعف الغدة الدرقية ومشاكل في التمثيل الغذائي للدهون والكوليسترول، قد يتغير أيضاً الكالسيوم وفيتامين د، وكذلك الهرمونات الجنسية تصل إلى مستوى منخفض ويمكن أن تؤدي إلى ضعف الانتصاب وجفاف المهبل.



التقدم فى السن

9- الذاكرة: المشكلات الشائعة في الذاكرة شائعة عند كبار السن، ليست فقط مرض الزهايمر ولكن تقل القدرة عل التذكر بشكل كبير.

10- المناعة: يمكن أن يصبح جهاز المناعة في الجسم أضعف مع التقدم في السن.

11- السمع: قد تؤدي التغيرات في أعصاب السمع وهيكل الأذن إلى ضعف السمع وتسبب فقدان السمع المرتبط بالعمر.

12- الرؤية: يمكن أن تصبح العيون أكثر جفافا ويمكن للعدسة أن تفقد دقتها كلما تقدمنا ​​في العمر، يمكن أن تتأثر الرؤية بهذه التغييرات ويمكن أن تصبح ضبابية.

13- الطعم والرائحة: قد يتلاشى الشعور بالرائحة وشعور التذوق مما يؤدي إلى ضعف الشهية وفقدان الوزن.

14- الأمعاء والمثانة: يمكن أن يتسبب التحكم في الأمعاء والمثانة في حدوث مشاكل سلس البول (فقد البراز أو الإكراه غير الطوعي). بالإضافة إلى ذلك ، يمكن تغيير عادة الأمعاء والمثانة.

15 - النوم: يمكن أن تتغير أنماط النوم بشكل ملحوظ مع تقدم العمر.

كبار السن